陸外匯管理局：陸外債風險總體可控 未來繼續保持穩定

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針對大陸外債情況，大陸國家外匯管理局28日公布相關數據，並表示，大陸外債主要指標均在國際公認的安全線以內，外債風險總體可控，預計未來大陸外債規模將繼續保持穩定。

據大陸國家外匯管理局網站顯示，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2023年第二季度，大陸外債規模有所下降，結構保持基本穩定。截至2023年6月末，大陸全口徑（含本外幣）外債餘額為24338億美元，較2023年3月末下降571億美元，降幅2％。

從幣種結構看，本幣外債占比44％，較2023年3月末下降1個百分點；從期限結構看，中長期外債占比44％，與2023年3月末持平。

談及看待當前大陸外債形勢？王春英表明，當前外債規模下降主要受匯率折算因素影響。2023年第二季度，匯率折算因素造成外債餘額下降545億美元，對外債餘額下降貢獻度為95％。

王春英強調，預計未來大陸外債規模將繼續保持穩定。隨著主要發達經濟體貨幣政策緊縮接近尾聲，相關外溢影響將有所緩和。大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，隨著宏觀調控政策效果逐步顯現，大陸國內經濟將持續恢復向好，外債規模繼續保持穩定的基礎依然牢固。

根據大陸官方公布的數據顯示，截至2023年6月末，大陸全口徑（含本外幣）外債餘額為175862億元人民幣。

從期限結構看，中長期外債餘額為76650億元人民幣（等值10608億美元），占44％；短期外債餘額為99212億元人民幣（等值13730億美元），占56％。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸占36％。