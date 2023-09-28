928世界狂犬病日 施打疫苗可領寵物頸牌還有好禮送

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聯合國指定9月28日為世界狂犬病日，為宣導狂犬病防疫，新北市動保處今（28）日下午，在中和4號寵物公園舉行世界狂犬病日巡迴注射活動，民眾於寵物公園免費施打狂犬病疫苗及寵物登記，施打過疫苗的寵物可領取紅色頸牌、與主題拍照框拍照及獲得精美禮物。

狂犬病最早的記載出現於西元前23世紀巴比倫的漢摩拉比法典，在20世紀前，在傷口燒炙是最常用使用的治療方法，1885年巴斯德發明疫苗後，開始能有效的預防與治療狂犬病，巴斯德逝世於1895年9月28日，為了紀念他的貢獻，聯合國指定9月28日為世界狂犬病日。

依農業部動植物防疫檢疫署規定，每年全國的頸牌顏色以綠、紅、藍、黃照順序輪替，以作為年度的區分，今年的狂犬病頸牌顏色輪到亮眼的紅色為主題色，每個頸牌的流水號碼皆是獨一無二，不會重複。

動保處指出，今年度新北世界狂犬病日活動主題為狂犬病疫苗免費施打，民眾於中和4號寵物公園，可將頸牌掛於狗或貓的項圈，作為施打證明，飼主可每年收集施打後頸牌，作為紀念。

為推動狂犬病防疫工作，動保處每年舉辦多場狂犬病疫苗巡迴注射活動，今年目前已安排279場次，並於蘆堤寵物公園、獇寮寵物公園及民有寵物公園等寵物公園舉行巡迴注射活動，讓民眾於遛犬貓時，可順便施打狂犬病疫苗。

動保處表示，國內狂犬病疫情目前仍侷限於野生動物，罹病動物抓咬傷後感染所有哺乳類動物，且發病後致死率幾近100％，飼養滿3個月犬貓及食肉目動物每年應補強一劑疫苗，若是沒有按規定施打狂犬病疫苗，可依動物傳病防治條例處3萬至15萬元罰鍰。