美利率高檔 前七月外幣保單占比跌破40％

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美聯準會（Fed）7月升息，維持利率高檔，外幣保單銷量差，因外幣保單主要以美元保單為大宗，今年至7月底美元保單銷售年減近6成，外幣保單佔新契約保費收入跌落到40％以下，只剩下39.3％。

前七月外幣保單新契約保費收入1,665.3億元，年減1,299億元或44％，其中傳統型賣得比投資型好，傳統型保單前七月銷售1,228億元，相較於去年同期賣近2,000億元，年減764億元或38％，而投資型前七月僅賣出437.3億元，銷售較去年「腰斬」，不及去年同期賣近1,000億元，年減達55％。

前七月美元保單新契約保費收入為53.2億美元，較去年同期賣近百億美元，年減44億美元或45％，投資型更受到金融市場波動影響，保戶呈觀望態度，前七月僅賣出13.4億美元，年減18億或57％；傳統型賣近40億美元，年減26億或40％。

外幣保單占比持續創低，前七月外幣保單占整體新契約保費收入39.3％，較6月的41.6％再下降，近5年前七月佔比新高為2022年的58.1％，上一次前七月占比在40％為2019年的40.09％。

人民幣保單則受到大陸經濟衰退影響，前七月新契約保費收入為人民幣0.75億元、年減59％，其中以投資型年減近63％最多，傳統型也年減13％；澳幣保單則因當地景氣回溫，投資人預期澳洲經濟好轉，前七月投資型賣出0.93億澳元，轉為年正成長12％，傳統型續呈衰退48％，澳幣保單前七月賣出1.15億澳元，年減幅度縮小到8％。