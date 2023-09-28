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退休金準備妙招 退休基金協會提供免費專家宣講團

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「退休金要準備多少才夠？」是許多民眾都關心的問題。為將全方位思考帶給民眾，退休基金協會指出，已邀集保險業、投信投顧業以及信託業的專家組成「專家宣講團」，分別從保險年金長照、退休理財配置以及信託財產保障等三個面向，向有興趣瞭解的民眾免費面對面宣導。

退休基金協會指出，私校退撫基金所屬教師、適用新制公務人員退撫制度的各地方政府或中央政府公務員、公司團體、或一般關心退休金準備的民眾，都歡迎向退休基金協會聯繫，請協會安排講師宣講。

退休基金協會理事長巫慧燕表示，台灣已邁入高齡社會，長期致力於國內民眾退休金準備觀念宣導的中華民國退休基金協會就表示，民眾應以全方位的角度來思考「退休金準備」，除了財富增值外，財產保障與傳承的規劃也不可偏廢。為協助台灣民眾輕鬆做好完善的退休規劃，退休基金協會集結各方專業資源與能量，提供多種資源與工具，協助民眾更快訂出個人退休計畫，並建立正確的退休金準備觀念。

巫慧燕表示，人生最好的投資就是把資源放在自我成長上，而且人生總有許多突發的事，需考慮的不只是「健康活著」時的安排，包括生、老、病、死甚至傳承，都應及早妥善規畫，因此退休金準備也應涵蓋全面，以人生各階段所需的安排為核心，除了利用退休金三支柱累積退休財產，在退休階段運用財產時，更應妥善規畫和管理，才能確保所領取的給付一定用在自己身上。

巫慧燕表示，民眾無論處在人生何種階段，退休金準備是一刻也不嫌晚，而且退休金累積是一塊也不嫌少；對財產運用的學習更該像撲滿存錢般涓滴細流，長期累積就能讓自己對財產運用的心態更趨成熟，也是最有價值的無形財富。

巫慧燕表示，未來退休基金協會將持續從全方位角度提升社會各階層民眾對退休金準備的瞭解，讓不同年齡與程度的民眾都願意著手開始退休金規劃，以達到普惠金融目標，進而對促進家庭安定與社會安康盡一份力量。

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