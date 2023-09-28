醒吾科大舞GO厲害 阿公阿嬤熱情不輸年輕人

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衛生福利部國民健康署舉辦2023長者活躍老化競賽活動-北區競賽，醒吾科大榮獲新秀組「最佳創意獎」，並協助林口區善安社區照顧關懷據點得到「最佳團隊獎」，參加的銀髮長輩們都覺得自己充滿喜悦和活力，整個人都輕盈了起來。

醒吾科大樂齡大學代表新北市參加國健署所辦理之活躍老化-北區競賽, 由企管系老師林千立、表藝系老師何健銘與餐旅系老師蘇玫翰共同帶領醒吾科大樂齡麻吉隊參加比賽, 在比賽中榮獲「最佳創意獎」獎項。

另外，表藝系胡奕嫺老師帶領3位表藝系學生劉博智、江歆倫、黃富詮，教授林口區善安社區照顧關懷據點律動隊的舞蹈及編舞，並在比賽中榮獲「最佳團隊獎」獎項，是學校世代共融的表現。

企管系老師林千立表示，每次比賽的團練，大家的相聚都像是開在同學會一樣，開心雀躍，熱鬧有趣，然而練習的過程也並非一帆風順，例如練習街舞時，大家從開始的新奇到磨練，到後來同學克服困難的說:「剛剛我的舞跳得不錯吧！」的自信，大家一路走來，不僅同歡樂共患難, 也勇於挑戰自己，我也跟著大家一起成長，期待明年再一起努力。

表藝系老師何健銘表示，很高興這次帶領醒吾樂齡大學30位65歲以上長者參加比賽，初賽就拿了新北市區的前三名。訓練過程中比較像是教學相長，很多動作長輩無法負擔，就要改動作幫他們設計又帥又簡單的舞蹈動作。很喜歡跟長輩在一起練習的感覺，會覺得自己像孩子一樣被他們照顧著，明年會繼續努力拿下一個好成績。

表藝系學生劉博智、江歆倫及黃富詮一致表示，經過這次與長輩們的互動，發現他們在肢體上的限制遠比我們想像得多很多，是有很多小細節需要特別留意及照顧的。但是長輩們的表演欲望及熱情並不亞於年輕的我們，看到他們平時練舞的笑容，以及舞台上的全力以赴，其實他們想要的真的很簡單，就是實現自己的表演夢。

少子化的衝擊加上高齡時代來臨，為重建青世代與銀世代的對話與鏈結，醒吾科大打造終身學習「共學共融共生」青銀學院。青銀學院從2023年開辦一日體驗課程到現在的常態課程已開辦到第五期課程，課程內容豐富又多元化，包含有唱歌、語言、烹飪、繪畫、表演、運動等課程。不管是在哪個年齡層，都歡迎來報名上課。

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