永豐金證券及永豐期貨 榮獲期貨鑽石獎四大獎

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期交所「第九屆期貨鑽石獎」27日舉行頒獎典禮，永豐金證券及子公司一舉拿下四項大獎，包括「證券業交易量成長鑽石獎第一名」、「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」、「期貨交易輔助人交易量鑽石獎第二名」；以及永豐期貨榮獲「期貨市場貢獻鑽石獎」。

永豐金證券秉持金融專業，運用各種衍生性金融商品避險及增益策略，提升及穩定投資組合績效，並推升國內期貨市場的發展規模，出色的表現今年再次獲得「證券業交易量成長鑽石獎第一名」殊榮。

在投資人服務方面，永豐金證券積極推動全方位理財商品及服務，除了提供完整的平台交易服務滿足個股與存股投資需要，並搭配期交所推出的相關指數與個股期貨，做好避險及各式策略操作，讓投資人既能控制風險，又能創造更好的投資績效，努力的成果再次贏得「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第二名肯定。

期交所為店頭集中結算業務持續投入技術及資源，積極發展各項店頭衍生性商品，永豐金證券積極參與期交所店頭集中結算機制，簡化複雜的雙邊交易程序、降低交易對手違約風險，同時減少內部的作業及法遵成本，榮獲「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」。

子公司永豐期貨深耕市場表現可圈可點，為接軌大數據資料庫與AI智慧運用，永豐期貨經理事業（全權委託） 透過系統化交易及多元策略組合，替客戶量身訂做最適風險的全委商品，無論市場呈現多頭或空頭走勢，均以追求絕對報酬作為最終目標，提供客戶長期穩健的投資組合商品。

永豐期貨經理事業（全權委託）資產規模與客戶數均為業界第一，連續六年榮獲期貨鑽石獎肯定。永豐期貨表示，將秉持與時俱進精神，創造更多樣性跨商品跨市場的全委商品，滿足不同客戶需求，持續翻轉金融，共創期貨市場美好的未來。