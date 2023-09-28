迎中秋連假西部國道車流增！明日9路段易塞車

今（28）日是中秋連假前1天上班日，高公局表示，下午4點後西部國道車流逐漸增加，又逢下班車潮，多是雙北、桃園、新竹、台南及高雄等都會區國道路段壅塞，其餘國道路段大致正常。截至下午5點，國道交通量72.7百萬車公里，預估今日交通量116百萬車公里。 高公局表示，明日中秋連假首日，預估國道交通量123百萬車公里，是年平均平日的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，是年平均平日的1.6倍。相關疏導措施包括：5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。 預判明日重點壅塞路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等9路段。 西部國道南向建議6點前或12點後出發；國5南向建議5點前或下午5點後出發，若仍須明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。