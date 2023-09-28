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中秋烤肉慎選地點 花蓮市公園全面禁止

  • 中時即時 王志偉
中秋連假，花蓮市清潔車輛正常作業，不過提醒烤肉用竹籤尖銳物，請妥善處理後再交由清潔人員。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）
中秋連假，花蓮市清潔車輛正常作業，不過提醒烤肉用竹籤尖銳物，請妥善處理後再交由清潔人員。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

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中秋連假將起跑，不少民眾準備烤肉，花蓮市區有26座公園，最近清潔人員發現，公園內疑有民眾烤肉聚集遺留垃圾，像是市立圖書館旁的中山公園，因有網球場、籃球場、兒童遊具等設施，吸引不少市民朋友造訪，但園區內最近疑遭隨意丟棄菸蒂垃圾，市公所強調公園內禁止烤肉行為，呼籲民眾共同遵守。

市公所表示，中秋連假期間針對違規於公園、綠地或園道烤肉行為，將派員加強巡查、取締，依據花蓮縣花蓮市公園廣場綠地及停車場使用管理辦法，其中第五條規範，公園內不得使用瓦斯爐、炭爐等，烤肉行為可依法開罰，還有，另依據花蓮縣空地空屋環境維護自治條例、菸害防制法及廢棄物清理法等規定進行罰款，請市民留意，以保護公園環境及確保公眾安全。

市公所歡迎中秋假期市民朋友闔家到公園賞月歡聚，離開時記得將垃圾帶走，共同維持清淨整潔的賞月環境。

此外，花蓮市清潔隊長吳慶展也特別針對應景的美食及用品進行垃圾分類說明，柚子皮、菜梗及水果皮屬於廚餘，烤肉醬玻璃罐、瓦斯罐、烤肉架及鐵架為回收垃圾，而玉米梗、蛤蠣、牡蠣殼、木炭灰燼及骨頭則屬於一般垃圾。

吳慶展說，連假期間垃圾車及資源回收車將照常清運，烤肉常用竹籤等尖銳物品，用後務必折斷妥善包裝，木炭使用完畢也要熄滅冷卻後再丟棄至垃圾車，體恤清潔隊員的辛勞，並守護他們安全。

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