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機場捷運增設A2a站傳生變 新北捷運局這樣回應

  • 中時即時 蔡亞樺
機場捷運增設A2a站及A5a站路網圖，目前尚未核定。（新北市捷運局提供／蔡亞樺新北傳真）
機場捷運增設A2a站及A5a站路網圖，目前尚未核定。（新北市捷運局提供／蔡亞樺新北傳真）

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機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站相距3.8公里，地方認為距離過長，呼籲中間增設A2a站，嘉惠周邊4萬名民眾，為此新北市捷運工程局5月與交通部鐵道局、桃園市政府展開研商討論，捷運局最近得到相關單位回覆，答案卻是「近期無更新計畫」，等於A2a站計畫沒有著落。

機場捷運主管機關包括鐵道局、桃園市政府，新北市捷運局在5月17日邀集鐵道局、桃園捷運局與桃園捷運公司研商，各單位表示號誌系統近期無更新計畫，需待系統年限到期（自2017年通車年算起20年），或運量成長以致系統不符需求，才有可能更新。換句話說，必須等到2037年才可能設站。

捷運局表示，新北市政府於8月23日提送增站修正總結報告書函請桃園市政府轉報給交通部。桃市府於9月13日函復新北市府建請修正總結報告書，增站規劃待後續於機場捷運機電系統後續改善、更新或重置計畫時，再納入推動。

捷運局強調，有關重置經費涉及號誌更新方案及系統選擇，尚待後續主管機關評估確認，地方提出需求，捷運局都轉達給桃市府提報給中央。另泰山A5a站增設的進度，也須等到機捷的機電系統改善、更新或重置，後續再做討論。

根據捷運局官網資料，A2a站位於二重抽水站北側越堤道上方之A2站下行約1.6公里處，出入口位於二重公園，鄰近大台北都會公園；A5a站位於新北大道與民生路口附近，距離A6站約1.7公里，屬高架側式月台，出入口位於塭仔圳公園用地，上部結構已完成預留。

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