「國際咖啡日」到來！ 電商、外送平台祭優惠搶攻黑金商機

台灣人愛喝咖啡，根據ICO國際咖啡組織統計，台灣咖啡的年產值約有800億元，人手一杯咖啡已成生活日常。為了迎接10月1日「國際咖啡日」的到來，電商端出優惠，樂天市場續推「週一週二咖啡日」活動，以及指定咖啡買一送一；momo推「2023百變咖啡節」集結200大品牌、破5000件咖啡商品限時5折起。外送平台foodpanda也有咖啡優惠。 根據momo購物網站上銷售數字顯示，近日咖啡銷售較平日成長50%，「即溶咖啡」因便利性登上熱賣冠軍，約占整體咖啡銷售近3成；因應精品咖啡走向大眾化的趨勢，許多實體名店也推出「濾掛式咖啡」，而職人級「罐裝咖啡」也備受歡迎；居家現煮咖啡熱潮則拉升「咖啡豆」需求，以中烘焙豆最受青睞。 momo即日起至10月11日期間打造「2023百變咖啡節」，集結200大品牌、逾5000件咖啡商品下殺5折起，活動期間另有多重好康優惠，包含天天整點限量搶1折夯品、消費滿1001元限量登記送101元mo幣(每日50名)、單筆消費滿1999元登記抽飛利浦全自動義式咖啡機等驚喜好禮。 樂天市場除了持續於每月推出「週一週二咖啡日」活動，精選咖啡豆、即飲咖啡、好茶飲品及適合搭配的甜點等，並推出一系列超值優惠活動。樂天市場攜手鮮一杯、JC咖啡等店家祭出指定咖啡買一送一、超值加價購、免運等優惠，包含精品莊園濾掛咖啡、手烘咖啡豆等商品通通買一送一。 外送平台foodpanda也趁「國際咖啡日」推出多重優惠，美食外送聯手星巴克、路易莎、黑沃咖啡、老窩咖啡、Dreamers coffee等連鎖品牌祭出優惠。