美債殖利率續攀高 台指期夜盤回檔

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美國第二季核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率3.7％，符合市場預期，而第二季GDP年化季率終值為2.1％，低於市場預期的2.2％，美股四大指數28日早盤漲跌互見，道瓊指數小漲約40點，台指期夜盤則下跌45點，暫報16,322點。

台灣期交所內的美股三大指數也同步走弱，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌91點、14點與76點；英國富時100期貨也下挫36點，暫報7,622點。

隨著油價大漲讓市場對通膨感到擔憂，美債殖利率持續攀高，美國10年公債殖利率28日最高升上4.64％，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於29日凌晨參與一場教育行業會議，並在會中回答現場觀眾及線上參與者的提問，這將是鮑爾季9月利率決策會議後首度發聲，市場高度關注。

另一方面，美國截至23日止當周初領失業金人數為20.4萬人，遠低於市場預期的21.5萬人，略高於經修正後的前值20.2萬人，顯示就業市場仍舊強勁。

元富期貨表示，台指期維持震盪整理架構，指數表現空間不大，以個股表現為主，美國個人消費支出（PCE）物價指數為Fed的關鍵經濟指標，市場解讀勢必將影響下周行情走勢。

永豐期貨則認為，由於中秋連假將至，盤勢持續量縮整理，目前下檔似乎陸續出現低接買盤跡象，後續將聚焦美國經濟數據，將間接影響台美兩地股市的表現。