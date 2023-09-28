基隆護國城隍出巡 民眾一擁而上搶鹹光餅

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位於基隆市海洋廣場對面的基隆護國城隍廟，28日晚間舉行鷄籠城隍文化祭，由基隆護國城隍率領旗下的范謝將軍、八家將出巡遶境，要將先前農曆七月後逾假未歸的好兄弟們一一帶回去。今年，基隆市副市長邱佩琳不僅出席，還親扶神轎遶境。

晚間6時，城隍的神轎已經在廟門口就位，從城隍廟出發，沿途前往慶安宮、廟口奠濟宮、仁愛市場、獅球嶺遶境祈福，八家將手持30支火把點亮基隆市區街道，現場熱鬧非凡。

這些火把象徵替城隍爺照明，把逾假未歸的好兄弟趕回陰間，並掃除不乾淨的東西。廟方也在八家將身上掛滿鹹光餅，供信徒索取。據說，吃了城隍爺送的鹹光餅，就能得到庇祐、保護平安。

果然，隨著城隍爺起駕，連神轎都還沒完全轉向孝二路，在一旁等待城隍遶境的民眾，看到全身背滿鹹光餅的八家將，就一湧而上索取。信徒沿街雙手合十膜拜，遶境隊伍還分別在廟口夜市及獅球嶺開放民眾「鑽轎底」，祈求消災解厄。

基隆護國城隍從安座至今已經206年，據傳城隍是曾經的基隆海防同知，因為公正廉明，又積勞成疾，在任中去世，才被基隆的百姓們尊為城隍。與主祠開漳聖王的廟口奠濟宮、主祠媽祖的慶安宮，合稱基隆三大百年宮廟。

廟方指出，民間信仰在農曆7月過後鬼門雖已關閉，仍有許多遊魂逗留陽間，因此由專管人間善惡、勸人為善的守護神城隍爺進行夜巡，驅趕回陰間收假，除28日夜巡外，也將於30日進行日巡，並且將發送8000個鹹光餅，庇護百姓、祈求來年安居樂業。