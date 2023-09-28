台股失守月線、季線支撐 高股息ETF弱中透強

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台股9月量縮震盪走低，失守月線、季線支撐，不過部分台股高股息ETF弱中透強，仍維上漲走勢，吸引資金轉進帶動成交量熱絡，規模逆勢成長，成為台股交易市場的亮點之一。

繼8月月線收黑後，台股9月因美國科技股走弱，未能重返漲勢。根據CMoney統計（截至9／26），加權報酬指數9月以來仍下跌約2％，規模前五大的台股高股息ETF如復華台灣科技優息（00929）同期間上漲3.5％，居同類型之冠，表現抗跌，群益台灣精選高息（00919）、富邦特選高股息（00900）也維持漲勢，漲幅分別有2.5％、0.32％，並吸引台股投資人在近期震盪修正行情進場布局，復華台灣科技優息9月以來單日台股整體成交量屢屢躍居全市場第一。

從追蹤差異值來看，復華台灣科技優息9月以來的追蹤差異值僅-0.05％，表現仍是同類型中最貼近指數績效的ETF。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，美國聯準會（Fed）9月利率決策會議後，市場解讀Fed立場較之前鷹派，導致股市以下跌反應，再加上公債殖利率再度彈升，壓抑股市上漲動能，但研判此次行情調整，並非基本面惡化，近期市場回跌，反而提供投資人逢低布局2024年基本面改善、企業獲利成長投資機會，建議可透過一籃子股票布局的台股ETF，掌握各產業復甦及類股輪動的漲升機會。