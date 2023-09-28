航空城點交土地路寬惹議 桃市府這樣回應

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桃園航空城計畫區段徵收工程安置街廓自今年第2季起陸續點交坵塊土地給需地機關桃園地政局及交通部民航局，今辦理首件航空城A1標安置街廓點交給民眾作業，民眾即可展開後續申請建照及住宅興建。針對搬遷戶疑慮道路寬度問題，航空城工程處表示，道路皆依據都市計畫寬度及人本友善理念設計。

航空城工程處指出，航空城優先開發區內安置街廓坵塊共有117塊，正積極施工中，預計明年2月全數交付給民航局及地政局，陸續再辦理點交給民眾進行重建安置。

針對今日土地點交時民眾反映15公尺計畫道路寬度問題，航空城工程處說明，該道路全寬為15公尺，是在都市計畫所定的15公尺寬範圍內，將車道、側溝、設施帶及綠帶、人行道等一併納入設計考量，其中人行道的布設是考量行人通行安全，並依內政部營建署所頒布的市區道路附屬工程設計規範第六章規定設計，以利完工後人車分離，建構完善人行友善空間。

航空城工程處提到，民眾於安置街廓自建住宅時，若遇到相關施工疑慮，例如建築執照申請、施工臨時用水、用電及進場施工的相互配合事項等，市府與管線單位皆已研擬相關配套措施，盼藉事前說明與溝通降低民眾疑慮，並獲得民眾的意見回饋，協助民眾解決安置重建施工中遇到各種問題。