美國第二季GDP季增年率終值 維持2.1％不變

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美國商務部轄下經濟分析局（BEA）28日公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率終值，跟修正值一樣維持在2.1％符合市場預估，但略低於首季往上修正後的2.2％。

儘管如此，數據仍顯示勞動市場富有彈性，經濟成長動能可望延續至本季。

BEA表示第二季GDP終值維持不變，主要是非居住性固定投資、出口和庫存投資等往上修正，抵消了消費者支出往下修正所造成的影響。第二季消費者支出從初估的成長1.7％，往下修正為成長0.8％。

但非居住性固定投資從成長6.1％往上修正為成長7.4％。出口從下跌10.6％往上修正為下跌9.3％。住宅投資從下跌3.6％往上修正為下跌2.2％。政府支出則維持在成長3.3％不變。

BEA把2022年經濟成長率往下修正0.2個百分點至1.9％，主要是消費者支出、庫存投資、州與地方政府支出、和出口等往下修正所致。

BEA還修正2017年以來的GDP數值，以包含新的資料來源，並做出一些統計上的調整，包括處理受監督投資公司和不動產投資信託基金。

其中，2020年、2021年和2022年的首季GDP都往下修正，主要是受消費者支出往下修正的影響。BEA在報告中指出，沒有證據顯示其餘季度的數值有問題。

除此之外，BEA還在GDP數據裡增加新的物價計算項目，即個人消費支出（PCE）物價指數，和扣除能源與食物後的核心PCE物價指數。

當中，聯準會偏好用來衡量通膨情況的第二季核心PCE物價指數終值，跟修正值一樣維持在成長3.7％不變。PCE物價指數也維持成長2.5％不變。

由於薪資強勁增長而讓勞動市場具彈性。外界估計第三季GDP季增年率最高可望達到4.9％。