升息疑慮加上市場關注鮑爾演說 美股開低

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【中央社紐約28日綜合外電報導】隨著市場憂心長期的緊縮貨幣政策，加上投資人評估最新的經濟數據，並靜待聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天即將發表的演說，華爾街股市三大指數今天開低。

道瓊工業指數開盤挫30.83點，或0.09%，來到33519.44點。

標準普爾500指數開盤跌4.86點，或0.11%，來到4269.65點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數開盤跌49.48點，或0.38%，來到13043.37點。