美汽車工會揚言29日再次擴大罷工

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美國汽車工人工會（UAW）對底特律三大汽車廠同步發動罷工持續將近2周，但勞資協商仍無重大進展，UAW揚言29日再次升級罷工規模。不過汽車廠已身經百戰，皆備有應急計畫因應威脅。

UAW 27日表示，工會持續與福特、通用和克萊斯勒母公司Stellantis談判，除非為期4年的勞資合約協商出現進展，不然UAW將在29日上午10點公布新的罷工工廠，當日中午12點就開始罷工。

代表14.6萬名汽車廠勞工的UAW，15日針對三大車廠各一間組裝廠發動罷工，22日將罷工行動擴大至通用與Stellantis在20個州的38個零件配送中心，擴大罷工未針對福特是因為雙方協商有進展。參與罷工的勞工總計超過1.8萬人。

面對工會立場強硬，汽車廠也積極應對。據悉，通用與Stellantis安排白領員工到零件中心支援，繼續將維修用的零件出貨給經銷商。

Stellantis早在罷工之前，就租用一間不屬於工會的倉庫，存放2,500種不同零件的30天庫存量。

Stellantis的發言人婉拒對租用倉庫或調派白領員工處理零件表示意見，強調公司對工會選擇對零件配送中心發動罷工、不尊重客戶的行為感到失望，並表示公司備有應急計畫，滿足客戶需求。UAW對此不予置評。

內情人士指出，通用也制定計畫調派白領員工處理零件出貨業務，該公司曾在2019年長達40天的罷工使用過相同策略，以便為經銷商供應零件。

通用發言人表示，公司為不同情境設置應急計畫，通用仍在評估是否採行與何時執行這些計畫。另外，福特發言人證實，公司訓練白領員工支援零件倉庫。截至目前，福特的零件倉庫仍持續運作。

汽車廠勞工罷工近2周，對消費者的影響仍然輕微。工會鎖定的3座罷工工廠僅占三大車廠北美產量的10％。工會發動罷工時，各家車廠在經銷商或在途的汽車庫存量可支應數周需求。