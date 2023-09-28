台灣五金展10／18盛大登場 集結國際供應商、買主引領產業創綜效

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台北即將迎來一場大型的全球製造商與買家盛會-第22屆台灣五金展(THS)、第8屆台灣金屬材料暨精密加工設備展(iMT)與台灣工業暨職業安全展(T-Safe)三大展會將於10月18日至20日同步盛大登場。以「連結國際、強化供應鏈」為題，凸顯出台灣位居亞洲及全球生產、供應及貿易核心的重要地位。擁有來自多國國際買主的貿易展覽將為全球五金、金屬加工技術和職業工業安全產業，提供一個嶄新的貿易平台。

開國公司將於10月18日至20日假台北南港展覽館二館隆重舉辦THS、iMT以及T-SAFE三個大展，展示10個國家、300家參展商卓越技術產品，展出面積達10,000平方米，集結多家產業指標大廠和新創廠商，一同展出嶄新並滿足多元產業發展所需的產品技術。

主辦單位開國公司表示，台灣五金展(THS)、台灣金屬材料暨精密加工設備展(iMT)將展示各種產品和服務，包括電動工具、工具和配件、鎖具和配件、緊固件與扣件、建築材料、水電五金、園藝和戶外設備、汽車用品和配件、機械和設備。同時，台灣工業暨職業安全展(T-Safe)將展示安全設備產品的最新進展。

此外，參觀者可參加開國與歐洲DIY協會/全球居家修繕協會(EDRA/GHIN)、印尼金屬加工暨機械工業公會(GAMMA )、馬來西亞五金機械建材聯合總商會(Malaysia Federation of Hardware、Machinery & Building Materials Dealers’Association)、台灣金屬工業研究發展中心等支持單位共同舉辦的30餘場研討會和交流活動，可獲得最新技術新知及歐、美、日、印尼、馬來西亞等五金DIY市場趨勢，五金專業人士可期待於DIY展示區能與產品製造商進行技術交流。

作為以創新為中心的貿易平台，經濟部國貿局 Expo Tech(數位展覽領航計畫) 選擇在台灣五金展中進行實證，提供科技數位服務導入國際展覽，包括首次提供裸視3D互動顯示、觸控螢幕展覽平面圖、展場智慧導覽、Web ARVR展覽體驗，以及智能掃描，該功能皆可呈現出開國公司為提升參與體驗數位升級所作的努力。

此次展覽將有世界各國的VIP代表團和媒體代表，如德國、日本、印尼、馬來西亞、義大利、土耳其、法國、越南、韓國等，此次來訪代表該展覽在全球五金、金屬加工及職業工業安全等相關產業有其重要性。今年買主預登結果相當成功，已有來自63個國家專業買主完成登記來台參觀，其多元性顯示出該展會吸引全球產業先進的目光，以及促進國際商貿媒合的能力。

開國公司董事長戴開國(Gerd Keim)強調，作為重視買主採購經驗的主辦單位，其主要目標是展示台灣卓越的製造能力，並強調台灣業者生產符合國際標準產品，提供給國際買家可銷售至其他國家。透過台灣五金展(THS)、台灣金屬材料暨精密加工設備展(iMT)與台灣工業暨職業安全展(T-Safe)，將展現台灣是如何走在產業的尖端，提供好品質和創新技術以強化全球供應鏈。台灣對卓越的承諾，使台灣成為國際買家尋求一流產品拓銷全球市場的理想合作伙伴。

除了廣泛技術、全球行業驅勢新知交流機會外，該展覽也提供商業媒合服務，推薦優質供應商。承諾提供一個強化企業競爭力並提升台灣廠商全球視野的新體驗。詳情可洽詢(02) 2595-4212分機728 范小姐(Melody)或分機912 劉小姐(Demi)

五金展官網：http://www.hardwareshow.com.tw/

參觀預登：https://ths-reg.com/zh-tw