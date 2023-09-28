國際乳癌防治月！飯店紛端粉紅夢幻餐飲 邀客邊享受邊做公益

迎接即將到來的國際乳癌防治月，飯店業者如台北文華東方酒店、高雄洲際酒店，紛紛以粉紅為主題打造吸睛下午茶及餐飲響應，並捐出部分營收來支持乳癌防治。台北文華東方酒店秉持著集團對於企業社會責任的高度重視，在10月1日至10月31日推出下午茶、糕點、芳療與專屬粉色調酒來提倡關注女性健康，也為乳癌防治凝聚更多關注及實質支持。 台北文華東方酒店1樓廣受名媛喜愛的青隅下午茶餐廳，打造粉嫩夢幻的「粉紅佳人」下午茶，每位1580元+10%起；文華餅房推出茉莉花茶搭配粉紅葡萄柚風味的「粉紅絲帶」蛋糕，5吋蛋糕與精緻小蛋糕分別為1680元與295元。上述下午茶及蛋糕在10月之淨所得，酒店將捐贈15%予財團法人乳癌防治基金會。 M.O. Bar則有專屬公益特調、浪漫粉色的「莓洛天仙」，每杯450元+10%；而屢獲國際殊榮的The Spa芳療中心也推出「Omorovicza 奢華煥顏」療程，90分鐘療程每位8880元+10%。10月期間，消費以上產品或療程，酒店也將捐贈部分所得予財團法人乳癌防治基金會。 高雄洲際酒店的館內2間酒吧都打造出主題餐飲來響應國際乳癌防治月。BL.T33大廳酒吧預計在10月1日起至11月30日推出期間限定的「擁抱閨蜜」粉紅主題下午茶，WA-RA日式主題酒吧則獻上「釋放自我」粉紅主題調酒，並將實際營收之5%捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會。 洲際行家主廚余俊傑（Ken Yu）與西點主廚陳一輝（Marvin Chen）攜手，為粉紅10月創作「擁抱閨蜜」主題雙人下午茶，特別與專為女性打造清透無暇妝容，綻放獨特自信的「beautyblender原創美妝蛋」聯手設計主題下午茶。茶點以粉色澎裙、粉色美妝蛋外型為靈感，精選紅麴、甜菜根、覆盆莓、藍莓、蔓越莓、蘋果、火龍果等蔬果來設計，每套包含6款甜點、6款鹹點，而覆盆子鴨肝塔、玫瑰覆盆子泡芙、紅麴雞胸慕斯、紅胡椒薑味香蕉蛋糕4款為主廚特別推薦，都享有專屬巧克力盤、紅龍果蔓越莓司康及原味司康，佐主廚特製紅心芭樂果醬、馬斯卡彭起司抹醬，以及英國百年茶品牌Whittard of Chelsea的茗茶。 「擁抱閨蜜」粉紅主題下午茶期間限定在10月1日至11月30日推出，每套1680元+10%，預訂成功至現場將限量贈送beautyblender原創美妝蛋閃耀閨蜜限量組1組，包含原創美妝蛋-原創粉、原創美妝蛋旅行清潔皂0.5oz、原創美妝蛋迷你洗潔器、原創美妝蛋精緻化妝包、beautyblender專屬折價券。 酒店5樓的WA-RA日式主題酒吧也同步響應粉紅主題，由調酒師梁奕明（Mickey Liang）設計「粉美快跑Pink Rum」和「綻放 Pink WaRamos Gin fizz」2款創意特調。「粉美快跑Pink Rum」以花香為基調，整合玫瑰萊姆酒、蘋果白蘭地、玫瑰美纖茶的風味，融合糖漿、萊姆汁和蛋白水帶來清新優雅的品飲體驗；「綻放 Pink WaRamos Gin fizz」調和了英人琴酒、DITA荔枝香甜酒、萊姆汁等清爽酸甜，帶出熱情活力之感。此外，WA-RA每周三晚間9點後的「閨蜜之夜」，享指定酒單買1送1優惠，也適用粉紅主題特調。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！