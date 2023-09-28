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享受飆浪快感！ 風轉大安」10月7日台中起跑

  • 中時即時 陳淑娥
「2023風轉大安」活動將於10月7日起跑，台中市觀旅局表示，今年活動滿滿亮點，歡迎民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）
「2023風轉大安」活動將於10月7日起跑，台中市觀旅局表示，今年活動滿滿亮點，歡迎民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）

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台中市府藉由推廣特色水域運動，打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪聖地。台中市觀旅局28日在陽明市政大樓宣布，「2023風轉大安」活動將於10月7日起跑，今年活動滿滿亮點，包括風箏衝浪競賽、衝浪導覽及「搏海職人-風箏衝浪體驗」，歡迎民眾共襄盛舉。

觀旅局長陳美秀表示，自2013年起舉辦風箏衝浪水域遊憩活動，去年共有100個隊伍競技，吸引逾2萬人次造訪，今年邁入第11年，在海洋委員會經費挹注下，將風箏衝浪極限運動擴展至平易近人的水陸觀光活動，活動內容逐年創新，觀光人次穩定成長。

為推廣海洋觀光產業，今年首次增列大安驛站風箏衝浪種子教練培訓計畫，大安驛站培訓計畫採用IKO 認證課程系統標準與國際接軌，培訓在地青年及挖掘風箏衝浪界的下個明日之星。

觀旅局說明，今年活動滿滿亮點，有「風」靡大安的風箏衝浪競賽及導覽，齊聚全國近百位箇中好手前來海上同場追風飆浪；今年首次增列風箏衝浪導覽，讓民眾觀賞海上風箏衝浪之餘，對風箏衝浪運動有更深入的認識。

另也可透過參與「搏海職人-風箏衝浪體驗」，由專業教練引導學習風箏衝浪裝備介紹及操作方式解說、基礎風箏理線操作、定點控箏、拉力及上板體驗等，讓民眾解鎖難得的風箏衝浪快感。 　台中市風景區管理所補充，除水上節目活動，陸上體驗有適合全家周末來FUN電的「大安海FUN風趣遊程」，走入大甲、大安、外埔的散策景點。另在大安濱海樂園沙灘區周邊有微放風箏節，依當日風況全天展示大型造型風箏，會場有海角音樂會可聆聽。

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