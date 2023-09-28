中秋連假將至 基市熱門景點避車潮 替代道路看這裡

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因應中秋節連續假期將屆，基隆市警察局第二分局針對任們假日景點海洋科學博物館、正濱彩色屋及和平島公園等風景區及市區周邊道路將規畫編排交通疏導人員，維持交通順暢。而遊客於來程、去程可選擇從替代道路前往及離開，以避開車潮，路線分述如下。

往台北方向疏導路線： 和平島公園遊客可行至社寮橋，再往瑞芳方向接台62線；正濱彩色屋遊客可行至祥豐街，再接立德路，後街接台62甲線。海科館遊客可往瑞芳方向接台62線，或由北寧路左轉調和街，再往深澳坑路方向接台62線。

往基隆市區方向疏導路線： 和平島公園遊客可行至社寮橋，再接北寧路，行至祥豐街，再前往市區方向；正濱彩色屋遊客可行中正路再接祥豐街，後前往市區方向；海科館遊客可行北寧、調和街口，再轉調和街，接深澳坑路往市區。

第二分局提醒，開車的民眾，為避免塞車影響出遊的好心情，請多利用周邊停車空間，包含海科館停車場、海科館（探索館）停車場、潮境公園停車場、碧砂漁港ABC區停車場、和平島公園停車場、正濱漁會停車場等，再搭配大眾交通運輸工具或步行至各景點。

此外，在市內因應市府推行基隆騎樓GO好停《有善行人2.0-綠腳丫宣導》政策，兼顧機車停放及行人通行的權益，讓老弱婦孺跟觀光客都有一個非常安全舒適的行人空間，於騎樓停放機車時，禁止「橫向」停車、「轉角」停車以及在「綠腳丫」貼紙上停車。

第二分局呼籲，請民眾配合各項交通管制及員警、義交們的疏導措施，確保行車順暢，快快樂樂出門、平平安安回家。