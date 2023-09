邁可坎邦享壽82歲 踏入戲劇60年演活哈利波特校長

(中央社倫敦28日綜合外電報導)愛爾蘭裔英國演員邁可坎邦(Michael Gambon)今天逝世,享壽82歲。他因為演出「哈利波特」系列電影中睿智的鄧不利多(Albus Dumbledore)校長,而為全球觀眾所知。

英國聯合社(PA Media)引述家屬聲明報導,邁可坎邦在醫院安詳離世。

路透社報導,邁可坎邦從1960年代初期開始在舞台演出,在精神導師勞倫斯奧立佛(Laurence Olivier)提拔下開展表演事業,其後跨入電視和電影領域。

邁可坎邦演過的知名電影角色,包括在英國電影大師彼得格林納威(Peter Greenaway)1989年電影「廚師、大盜、他的太太和她的情人」(The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover)中飾演精神錯亂的大盜,以及在2010年湯姆霍伯(Tom Hooper)導演的「王者之聲:宣戰時刻」(The King's Speech)中飾演年邁的英王喬治五世(George V)。

但邁可坎邦最為人知的角色,是「哈利波特」(Harry Potter)系列電影中霍格華茲魔法學校(Hogwarts School)的校長鄧不利多教授,他在2004年接替已故演員李察哈里斯(Richard Harris)飾演這個角色。

邁可坎邦淡化人們對他表演的讚譽,說他只是「貼著鬍子、穿著長袍」演出自己。

邁可坎邦1940年10月19日出生在愛爾蘭首都都柏林(Dublin),母親是一名裁縫師,父親是一名工程師。6歲時舉家搬到英國首都倫敦的康登鎮(Camden Town),他的父親在那裡尋找戰後重建的相關工作。

邁可坎邦在1986年的電視劇「歌舞神探」(The Singing Detective)中擔任主角,引起更廣泛注意。他在劇中飾演一名患有皮膚病的作家,想像力是他擺脫痛苦的唯一途徑。他贏得過4座英國影藝學院(BAFTA)電視獎,其中一座正是表揚他在這部影集中的演出。

邁可坎邦還曾獲得3座勞倫斯奧立佛獎(Laurence Olivier Awards),並以2001年的「謎霧莊園」(Gosford Park)和2010年的「王者之聲:宣戰時刻」2度贏得美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)最佳總體卡司獎。