白先勇出席台大柯慶明文學特展 誇「第一名模範教師」

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台大中文系、台灣文學研究所已故教授柯慶明，是一位春風化雨、學養豐厚、充滿熱情的偉大教師，半個世紀長年執教於台大，可謂以校為家。今(28)日適逢教師節，台大文學院與圖書館配合「台大慶明文學講座」活動，即日起至11月2日於總圖書館舉辦「沉思與行動：勇敢的理想主義者–柯慶明文學特展」，還邀請到文學家白先勇出席開幕式座談會，一同紀念柯慶明並傳承其學術精神。

「沉思與行動：勇敢的理想主義者–柯慶明文學特展」大量運用台大圖書館特藏組所蒐藏的柯慶明資料，以及同樣在台大中文系擔任兼任教授的太太張淑香所捐贈的手稿，鋪陳他的畢生行止。

白先勇表示，從座談會的參與人數與出席貴賓們的發言就知道，有這麼多學生懷念、愛戴柯慶明，今天是928教師節，如果政府要頒發模範老師，「柯慶明是第一名！」

台大校長陳文章在致詞時表揚柯慶明對台大的諸多貢獻。陳文章提到，柯慶明為台灣文學研究所主要籌辦者，出任所長時規劃課程，禮聘師資，遂有今日的規模。柯慶明也曾掌理台大出版中心，創設台大人文講堂，積極推動台灣文學的研究與出版；後兼任文學院副院長時，也曾獲校內服務傑出獎肯定。

陳文章強調，柯慶明有道不完的功績，像是他無論多麼繁忙，仍勤於社會服務，出任高中國文課綱召集人多年，是一位真正結合沈思與行動的理想主義實踐者，值得台大師生學習。

台大圖書館館長陳光華在致詞時說，柯慶明為開啟台大圖書館收藏近代名家手稿計畫的重要關鍵人物，協助王文興、林文月、臺靜農、葉維廉、王禎和、殷海光、鄭鶱、白先勇、葉嘉瑩、齊邦媛、黎烈文等名家手稿入藏，同時擔任特展策展人。

陳光華指出，柯慶明長期熱心圖書館服務，並提供顧問諮詢，自稱為「圖書館行走」，期許館員勇敢面對不同時代的各項挑戰，成為「守護文明燈火的人」，因此台大圖書館全體人員對柯教授，除了由衷的敬仰，更有滿滿的感謝。