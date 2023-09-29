規避風險投資債券？投顧專家：投資迷思可能賺不到錢

每個人都知道股票比債券的波動大。但是等等——如果你將你的觀察期拉長，狀況就不一樣了。圖1.2顯示和圖1.1一樣的投資組合，但是拉長為20年的滾動期。100%股票的標準差大幅下跌，而且跟100%固定收益債券的標準差幾乎完全相同。而且，股票的報酬仍然是比較優秀的——即使和債券的歷史波動率相近。

時間拉長到30年就變得更明顯，如圖1.3（如果你認為投資30年漫長得不可思議，請見第2章。投資人通常投資時程過短，對本書的大多數讀者而言，30年不至於不合理）。從歷史角度而言，30年間100%股票的平均標準差，比100%固定收益債券還要小。

是的，股票的波動率只有一半，卻有比較好的報酬！

從每天、每月、抑或每年的角度來看，因為股票經歷較大的起伏，使得情緒上比較難受。但是短期的波動率較高，應該不至於讓你感到意外才是，畢竟從財務理論看來本應如此。跟固定收益債券比起來，為了要獲得股票長期較優異的報酬，你必須接受短期較高程度的波動率。如果平均而言，股票每年的波動比較小，它們的報酬也可能會比較低。就跟債券一樣！

如果將時間稍微拉長一點，這些每月、每年的劇烈震盪，就會分解成比較穩定、趨勢一致的向上波動。沒錯，波動率是有漲有跌，雙向的。你可能不常聽說（但或許你曾經聽說），但從歷史的角度而言，資料證明股票的長期波動小於債券，而且還有較優異的報酬。

人類大腦進化惹的禍

真是這樣，為什麼有那麼多投資人對股票感到害怕？很簡單，達爾文的進化論會告訴你。

事實證明，投資人因損失所得到的痛苦感受，會比享受獲利帶來的樂趣超過兩倍以上。這是源於榮獲諾貝爾獎的展望理論（prospect theory）所談的行為經濟學概念。另一種說法是，我們的大腦自動會把危險或感知危險，看得比安全還重要。

這種人類進化自然形成的反應，毫無疑問的對我們的老祖宗有利。那些天生老是愛擔心劍齒虎攻擊威脅的人們，比起心不在焉的同伴，會活得更好（要贏過劍齒虎，最好的方法就是不要跟牠鬥）。面對即將到來的冬天，特別害怕的人很可能準備得更萬全，因此挨餓受凍的風險比較低。這樣的人更能成功將具有高度警覺的基因傳承下去。過度關注未來的舒適，或是欠缺風險意識，對於延續人類的傳承都沒有幫助。

我們大腦的基本功能幾乎和老祖宗們差不多。這也是為什麼事實證明，美國投資人平均對投資組合損失10%所感受到的痛苦，跟獲利25%所感受到的快樂程度相同（歐洲投資人對於厭惡損失的感受甚至更強烈）。

獲利率大過七成的投資

這跟一般人認為「股票下跌幅度實在很大」的錯覺有什麼關係？圖1.4顯示，在不同時間週期之下，股票多久會產生正報酬，多久會產生負報酬。股票每天都有正報酬的可能性，只比擲硬幣稍微好一點點而已。負報酬的天數傾向集中，正報酬的天數也是；但是，因為我們特別意識到風險，即使事實並非如此，我們的大腦仍不斷浮現成堆的負報酬。

從行為科學的角度而言，要你短期內不這麼想，是很困難的。不過，你可以把你的觀察期稍微延長一點點就好，你可能就會發現好股票出現了正報酬。從歷史的角度來看，62%的月分股票都是正報酬，但它們會集中出現；12個月中則有73.2%的時候是正報酬。

然而，媒體頭條與權威人士卻過度反應，就像是有隻熊悄悄潛伏在各個角落。他們真正應該感到害怕的是錯失市場的積極面，但那不會自動跑進我們的頭腦，我們跟我們的祖先、跟石器時代的穴居人比起來，頭腦沒有太多差別。

歷史清楚顯示，股票的平均表現大多時候都是正報酬。而且在超過20年、甚至更久的時間裡，它們確實比債券的波動更小。要顛覆這樣根深蒂固的想法，是很困難的一件事，但如果你做得到，持有股票跟債券比起來會得到比較好的長期報酬（當然，前提是你持有充分分散風險的投資組合）。