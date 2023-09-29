大陸財經通│換機潮湧動！大陸手機市場將迎大洗牌？台廠供應鏈觀察重點解析

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華為睽違3年重返中國手機市場，推出Mate 60系列高階機款與蘋果i15正面較勁，究竟會為市場帶來多少火花？華為曾在2019～2020年時因受美國制裁而回防中國本土市場，造成其他國產品牌大失陣地，這次的光榮回歸是否會讓中國手機市場迎來大洗牌？

在華為被制裁前的2018年，全球手機市場以三星為首，蘋果與華為並列第二、三名，當年第二季時華為曾一度超車蘋果成為全球手機二哥，而在中國市場，華為則以27％市占率穩居王位。「這是它（華為）的巔峰期，但是之後受到美國制裁影響，它就往下走，甚至被迫不得不把它另外一個剛成立出來的副牌榮耀分割出去。」工商時報大陸組副主任李書良說。

李書良表示，過去大家都說，「華為跌倒，蘋果吃飽」，但如今華為回歸，若接下來華為、蘋果也推出中低階機，「死的可能市國內的業者」，「因為現在大陸前五大手機銷售業者裡，除了蘋果，其他全部都是本土同行。」

工商時報科技組主任張家豪則指出，蘋果在近幾年推出的產品並未出現太多爆點，今年潛望式鏡頭也僅在最高階機種導入，除了產品力稍嫌不足，加上全球景氣不好，對銷量也有一定影響，市占率究竟會如何變化，還要持續觀察，但華為的出現確實在市場產生一些漣漪，大陸本土品牌小米與傳音最近也都出現200～300萬支的加單動作，手機市場有見活絡跡象。

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但大陸今年經濟大環境不佳，社會上也出現消費降級、平替消費的現象，蘋果和華為相繼推出高階機種，是否真能帶動高端手機換機潮？對此，李書良表示，雖然大陸經過疫情確實元氣大傷，但大陸社會階級差距較大，上層階級具高消費能力的族群還是可能買單。

張家豪則分享，據美國一項統計指出，全世界約12億的「果粉」，大約有四分之一的人已經4年沒有換機，全球目前手機銷量也一路跌到今年約僅11億支，谷底應該就在今年，因此後續市況值得期待。

而在兩強競逐的局面下，台廠供應鏈將會受何影響？張家豪指出，可分為兩層次觀察，一是在晶片層次，中國目前拉高自有比例，且還將持續提升，台灣的IC設計產業勢必受到直接衝擊；第二則是可以受惠於整體市場的基礎原料，例如電路板裡台灣的老牌大廠華通，或是銅箔基板的廠商台光電，以及其他包括連接器、軸承等廠商，都有機會通吃雙邊利益。

2018大陸市場手機市占率