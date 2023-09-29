李家妮｜台南豪宅很給力？！單價刷破5字頭！

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台南新豪宅王揭曉！位於台南東區的大樓預售案「國泰磐耘」，未蓋好先轟動，今年5月，頂樓戶以總價4,245萬元，每坪單價54.1萬元成交，該筆交易締造出台南歷年豪宅交易單價新高，一舉摘下新豪宅王頭銜！

除了「國泰磐耘」，東區的成屋豪宅「富立耘非凡」、預售案「府都KT」、安平區成屋「水雲間」及仁德區「森景澤」，分別擠入台南歷年五大豪宅新榜單，而前三名都是在今年創下的交易紀錄，另外像「富立耘非凡」，雖然該案屋齡已8年，不過仍持續打破自己社區成交最高紀錄，以每坪50萬元位居亞軍，其餘豪宅均有4字頭起跳的成交實力。

台南豪宅以往成交單價最高落在3～4字頭，如今漲速飛快，攻破5字頭，評估成交水位升高的原因有二，一方面是受利多帶動，台南近年受南科發展帶旺房市，加上有北外環道路、台南捷運建設利多，蛋黃精華區也自帶建設議題，像是東區平實營區、安平遊艇港碼頭案、中西區星鑽段開發等，吸引各大建商進場推案，個案本身規劃與品質俱佳，加上地段佳、建商口碑良好、高樓層或擁有名人住戶加持等，都讓豪宅具備增值及創價優勢。

二來因成本價格影響，受缺工缺料，建材工資雙漲，地價同樣飆高，根據內政部都市地價指數統計，台南市最近一年漲幅2.63%，高於全國平均的2.38%，拉抬整體營建成本升高，尤其預售屋賣的是未來價，因應通貨膨脹，建商為確保獲利，房價自然會調高。

而台南豪宅市場相比中北部來說，並不算蓬勃，指標豪宅建案亦不多，相對稀有性較高，如為知名建商品牌出品，更吸引高端客入主收藏，對不少豪宅客來說，價格不是問題，產品獨有性、稀有性，能珍藏擁有才是重點，因此更能不惜重金高價出手。

觀察今年台南豪宅市場，雖成交價格表現突出，不過，成交量並不出色，根據實價統計，台南總價4000萬元以上豪宅大樓，不含一樓及商辦類交易，去年下半年約有15筆，來到今年上半年約有11筆，表現略顯收斂，評估今年受平均地權條例修法上路，預售屋禁止換約轉售，以及限制私法人購屋採許可制等政策，影響了私法人在豪宅市場的佈局調整，多少讓交易量受到牽動。

不過，對高端客層來說，比起市場氛圍，以投資角度來看，更注重的是產品本身的優勢及未來的保值性，而豪宅抗跌保值性高，指標個案也更能在趨於保守的市場氛圍下衝出藍海，而目前台南整體房市表現量縮價揚，推估短期內台南豪宅市場走向，應仍以個案表現為焦點。