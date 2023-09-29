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16檔三燒行情概念股 領漲第四季

美國政府關門倒數，公債殖利率續攀高，台股28日在連假前力圖重振雄風，早盤挾人工智慧AI族群反彈與台積電回穩，一度衝高大漲百點，惟多空拉鋸後，終場小漲43點收16,353點，並使周、月、季線「一好二壞」：周線小漲0.06％，9月下跌1.69％，為今年單月第三大跌幅，第三季下跌3.32％，為2022年第四季以來表現最差的一季。

不過，大亞、景碩、永豐餘等16檔個股在秋節前夕湧現「早鳥」買盤進場卡位，鎖定「選舉行情」、「旺季效應」及「集團作帳」三大題材，相關概念股料為第四季領漲主力部隊。

台股9月表現不盡理想，月、季線同步收黑，內外資土洋大對作，外資單月提款1,659億元，為史上第八大單月賣超，今年來買超僅剩3.1億元；投信不離不棄，加上ETF扮演被動式買盤大功臣，28日續買33.72億元後，連買天數推上41天，9月來更累計撒下635億元銀彈，改寫單月買超新紀錄。

28日為9月與第3季最後一天，盤中一度上漲100點至16,411點，但國際變數多，外資對台股擴大賣超77.34億元，鎖定廣達、技嘉、台積電等個股變現，投信與八大公股行庫各自買超33.72與37.94億元維穩，終場加權指數上漲43點收16,353點，站回5日線，成交量放大至2,671億元為近五日最多。

而且三大法人對大亞、中興電、永豐餘、森崴能源、聯合再生、景碩等個股提前卡位，題材面環繞在第四季「選舉行情」、「旺季效應」、「集團作帳」三焦點。

選舉題材 第四季大發酵

第一金投顧董事長陳奕光與統一投顧董事長黎方國指出，第四季是全年最易上漲季度，今年有選舉議題，政府基金千億銀彈入市及綠能題材熱度延燒；另本國資金扮演盤面多方勢力，9月震盪修正後，年底前集團作帳效應可期，指數有望挑戰今年高點17,463點。

短線上，元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清指出，台股10月天利多有9月營收公布在即、強勢主流AI族群營收可望漸入佳境，利空則為美通膨及貨幣政策不定、車廠罷工、政府預算懸而未決，然變數有望10月中旬逐漸明朗。

產業上，群益投顧總經理范振鴻看好台廠供應鏈為NVIDIA、AMD主力硬體合作廠商，受惠AI伺服器需求強勁，商機明年進一步發酵；iPhone 15的金屬邊框、最新製程處理器等新功能都可望刺激買氣，將推升低迷一整年的手機供應鏈迎接旺季效應。（相關新聞見A3）