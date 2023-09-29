恒大系３港股 突暫停交易

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大陸地產巨頭恒大集團連日利空不斷，28日港股盤前，才短暫復牌的「恒大系」三家港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業港股突然公告短暫停止買賣。晚間恒大集團證實董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。隨著恒大高層陸續被有關部門控制，恒大事件或已進入收網階段。

金管會8月時曾經清查國內金融三業均無恒大曝險，證期局副局長高晶萍28日指出，截至今年8月底，國內僅14檔投信基金持有新台幣（下同）0.47億元曝險，較上次公布6月底0.56億元再減少900萬元，占全體公私募基金規模6兆528億元的比重僅0.0008％。

目前金管會對陸房地產與經濟風險升高控管，銀行局副局長林志吉表示，今年第二季止，國銀對陸曝險1.01兆元，占淨值4.23兆元的23.9％，若拉長來看，國銀對陸曝險最高在2015年當時對陸曝險占淨值比曾來到70％以上，之後逐季下降，目前風險在法定限額內。

恒大22日公布取消境外債務重組協議安排後，公布旗下恒大地產被中證監立案調查，因此無法滿足新票據發行資格。稍早根據外電指出，若恒大無法在10月30日前提交新的債務重組計劃，公司主要境外債權人團體計劃加入清盤計劃。該債權人團體持有恒大大部份境外債券，若團體決定加入，將為投資者向香港法院提交的清盤申請增加更大份量。

2021年9月恒大危機爆發後，「恒大系」三家港股上市公司長期停牌，7月28日，恒大汽車成為首家復牌的「恒大系」公司，恒大物業在8月3日復牌，中國恒大則於8月28日復牌，但復牌首日股價均暴跌。未料28日港股盤前，中國恒大突然宣布股份自28日上午9時起於港交所停止買賣，中國恒大股份將繼續暫停買賣，直到另行通知。

截至9月27日收盤，恒大物業、恒大汽車、中國恒大港股市值分別為63.78億港幣、60.73億港幣、42.25億港幣。

截至今年6月底，中國恒大負債總額高達人民幣2.39兆元，集團明顯資不抵債。（相關新聞見A6）