美Q2GDP增速 符合預期

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美國商務部轄下經濟分析局（BEA）28日公布2023年第二季國內生產毛額（GDP）季增年率終值，跟修正值一樣維持在2.1％，符合預期，略低於首季往上修正後的2.2％。此外，薪資強勁增長讓勞動市場具有彈性，外界估第三季GDP季增年率達4.9％，即美國經濟成長動能可延續至第三季。

BEA表示，第二季GDP終值維持不變，主要是非居住性固定投資、出口和庫存投資等往上修正，抵消了消費者支出往下修正的影響。

第二季消費者支出從初估的成長1.7％，向下修正為成長0.8％。但非居住性固定投資從成長6.1％，往上修正為成長7.4％。出口從下跌10.6％往上修正為下跌9.3％。住宅投資從下跌3.6％往上修正為下跌2.2％。至於政府支出則維持在成長3.3％不變。

BEA把2022年經濟成長率往下修正0.2個百分點至1.9％。其中，2020、2021和2022的首季GDP都往下修正，主要是受消費者支出往下修正的影響。

BEA還在GDP數據裡增加新的物價計算項目，即個人消費支出（PCE）物價指數，以及扣除能源與食物後的核心PCE物價指數。聯準會偏好用來衡量通膨情況的第二季核心PCE物價指數終值，跟修正值一樣維持在成長3.7％不變，PCE物價指數也維持成長2.5％不變。（相關新聞見A5）