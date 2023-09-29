落實台美貿易便捷 財部放寬美貨通關

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為落實台美21世紀貿易倡議首批協定，財政部關務署28日訂定台美貿易便捷通關作業要點，放寬對美關務法規，內容包括擴大貨物預審範圍、預審期限、復運進口免稅及復運出口退稅等四大措施。

財政部表示，台美21世紀貿易倡議的首批協定，主要涵蓋貿易便捷化。由於我國現行關務法規較美國嚴格，此次透過訂定台美通關作業要點，對美國放寬通關規定，可促使雙方享有互惠對等的權利。

關務署表示，有四大重點，一是擴大預審申請人範圍，原本僅限進口商及其代理人，可在進口前申請貨物預審服務，新制是開放在美國的製造商或出口商，或是只要能敘明正當理由的業者，都能提申請。

二是預審的有效期限依台灣法規約為三年，這次明訂預審決定若未依法規變更或撤銷，可持續有效，不受三年限制；第三是報運出口至美國的貨品若遭退回，自貨物出口放行翌日起三年內申請原貨復運進口，可免徵關稅。

第四則是自美國報運進口貨物，如因貨物損壞或規格、品質與原訂契約不符，且未經使用，申請原貨復運出口，可從稅款完納翌日起一年內，向原進口地海關申請退還關稅。

關務署表示，未來針對快遞貨物也會有所放寬，現行台灣規定是新台幣5萬元以下才可適用簡易申報，未來自美國進口快遞貨物將調高至2,500美元（約新台幣7.5萬元）以下都可適用簡易報關。

（相關新聞見A4）