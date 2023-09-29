鬆綁法制規範 有效提升投資率

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主計總處最新預測指出，明年超額儲蓄率將從今年的13.96％回升至14.46％，超額儲蓄將會達到3.55兆元，創下持續五年超過3兆元。主計總處表示，若從國民所得統計加以觀察，超額儲蓄與貿易順差是一體兩面的解讀，亦即超額儲蓄除了隨著貿易順差增加同步上升之外，同時是反映一國出口競爭條件的提高，可以說是正面影響。不過，此一現象，卻又顯示近年來投資率（國內投資毛額占國民所得毛額之比率）頗為低迷，這些超額儲蓄所衍生的閒置資金，其背後對社會經濟的負面衝擊，不容小覷。

回顧1970年代之前，政府積極鼓勵民間儲蓄，儲蓄率接近30％。之後，「十大建設」登場，投資絡繹於途，投資率超過30％，在儲蓄不敷投資下，超額儲蓄經常呈現負值。不過，隨著十大建設完成，投資率轉為下滑。依據主計總處資料統計顯示，投資率從1980年代25.7％、1990年代26.6％，逐漸下滑至2000年代22.9％、2010年代21.9％。雖近年在政府鼓勵台商回流投資政策加持下，投資率已上升到2021年26.9％、2022年27.8％，但疫後受到全球終端需求減少影響，出口從去年9月起迄今年8月止呈現「12黑」，直接波及投資率。

相對投資率下滑，超額儲蓄率從1990年代起隨著台灣經濟持續成長，在充分就業大幅提高國民所得下開始上升，造成超額儲蓄不斷增加，2009年首度突破1兆元；2014年之後每年超過2兆元，2020年更進一步跨越3兆元迄今，使得超額儲蓄累積高達20兆元以上。雖意味「台灣錢淹腳目」榮景，但卻又無法掩飾其背後反映的是，在台灣經濟快速成長的同時，產業投資未能與時俱進，造成超額儲蓄急劇飆揚現象。

誠如許多學者專家指出，超額儲蓄屬於閒置資金，如果閒置資金沒有被移轉至從事公共建設或參與民間產業實體投資，極易流躥投入炒作房市或股市。其中前者炒高房價上漲逾倍，讓薪資成長停滯的年輕族群望屋興嘆，至於後者則是炒高股價飆揚虛胖，讓體質脆弱的經濟結構添增泡沫風險，在無形中重創台灣社會或經濟，此對長期發展是值得重視的警訊。

面對超額儲蓄急劇飆高警訊之下，我們肯定政府推動促進投資相關辦法，例如因應減碳潮流發展綠能產業等，或是提出健全房市措施，例如管制資金流向實施囤房稅制等，將民間企業既有的閒置資金，包括保險業界已累積頗為充沛的資金，未來投入公共建設或民間產業實體投資，避免超額儲蓄被移轉至炒作房市或股市，甚至淪為泡沫燃點，藉以降低社會經濟風險。

雖超額儲蓄包括家庭及企業，但從主計總處的資料加以觀察可以發現，並非來自家庭超額儲蓄，而是企業投資型態逐漸朝向資本密集，更加需要累積未分配盈，隨著未分配盈餘愈來愈多形成超額儲蓄。換句話說，政府若要誘導這些超額儲蓄轉為投資，則需將目標針對超額儲蓄累積占比超過7成的企業，促進其在享受政府優惠政策與租稅補貼措施，以及占有絕大多數社會資源及利益的同時，將超額儲蓄移轉為加碼投資台灣，甚至增加分配勞工共享成果。

至於促進企業將超額儲蓄移轉為投資思維方面，我們認為，必須將過去重視提供企業投資的優惠補貼，調整為鬆綁影響企業投資意願的法制規範。其實，從每年瑞士世界經濟論壇（WEF）公布的「全球競爭力」報告進行觀察可以發現，雖歷年以來台灣在整體競爭力排名上，皆為名列前茅，但如果再從細部評比項目加以分析卻又顯示，台灣在「行政法規繁贅程度」、「關稅複雜程度」、「雇用外勞容易程度」、「解決爭端法律效率」等法制規範排名上，則是相對落後。

很顯然地，政府未來在誘導企業加碼投資政策措施上，除了在國家治理上緩和兩岸關係、排除「七缺」限制等環境因素，在產業策略上連結氣候暖化、落實淨零碳排等新興領域之外，必須將核心聚焦於排除不合時宜法制，以及因應經營環境變化與時俱進增修公平競爭規範。亦即促進企業提高投資意願，與其提供優惠補貼，不如鬆綁法制規範，更加重要。唯有如此，始能有效解決近年以來所面對的超額儲蓄夢魘。