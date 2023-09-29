2,291億 前八月壽險避險費用創紀錄

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今年壽險避險成本與稅前淨利

不避就虧損、避了有去無回。保險局28日公布，壽險業前八月外匯避險工具成本達2,291億元，創史上新高，8月單月避險工具花費更首度突破300億、達315億元，避險費用僅是平穩帳面損益，如「肉包子打狗」無法收回，侵蝕獲利，成為壽險業今年最沉重包袱。

即便有7,782億元的投資淨收益，壽險前八月稅前盈餘1,493億元，較去年同期少1,150億元，衰退幅度43.5％，一是債券無法大量實現資本利得，二是股票收益亦不如前幾年，第三就是貴到咋舌的外匯成本。

由於台美利差不斷擴大，避險工具費用高漲，壽險最常用的傳統避險（CS）成本大增，2021年年化成本還在0.43％，今年7月年化成本已升破4.3％，8月再升高至4.48％。據保險局統計，壽險業每月花在外匯避險工具（即CS、無本金交易遠期外匯NDF）的費用，從去年12月起已連八個月皆超過200億元，8月更飆高到315億元，前八月避險工具成本支出達2,291億元，單月及累計皆創歷史新高。

壽險業者表示，美國聯準會只要一天不降息，傳統避險成本就不會下降，所幸近月新台幣兌美元貶值，還有匯兌利益可緩解獲利壓力；另一家壽險業者認為，新台幣8月貶值，確實外匯壓力稍減，但後續也擔心新台幣急升，匯損將衝擊獲利。

新台幣已連貶五個月，8月重貶1.35％，壽險業海外投資若完全未避險，兌換利益將達1,761億元，連三個月匯兌利益超過千億元，累積前八月海外投資完全未避險匯兌利益約4,853億元。

8月壽險避險比率約69％，因避險工具成本高，亞幣兌美元貶值更多，一籃子貨幣避險效果下降，在用衍生性金融商品避險及提列外匯準備金後，8月壽險整體外匯利益僅57億元，較7月295億元大幅減少，前八月壽險合計是外匯成本達923億元，去年同期則是外匯利益447億元。

今年因為金管會同意調整外匯準備金機制，大型壽險省下每月提存費用，前八月是收回外匯準備金131億元，去年同期則是提存1,611億元，因為新台幣貶值助攻，壽險6月開始已連三個月獲利，9月應也相對樂觀。