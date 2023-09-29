前往主要內容
工商時報LOGO

台幣匯價 近一年新低

4月來月月收黑，今年來貶近5％

新台幣今年以來月升貶
新台幣今年以來月升貶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國高利率可能維持更長時間，美元指數衝向107，主要亞幣全跌趴，日圓兌美元貶向150日圓，且台股近期外資落跑，新台幣28日收在32.268元兌1美元，來到逾11個月新低，且周線、月線、季線齊收黑。

據央行統計，新台幣本周續貶1.46角或0.45％，周線已連三黑；9月匯價重貶4.14角或1.28％，月線已連六黑；第三季貶值1.133元，貶幅4.65％，季線連二季收黑。

今年新台幣跌除1月、3月升值，其餘月份全走貶，尤其4月來月月收黑。本季重挫1.133元，加計上半年貶值4.27角，今年以來已貶值1.56元，幅度4.83％。

匯銀主管表示，新台幣每年上下波動約3元，今年低點可能落在32.6元左右。史上最大貶幅為1997年金融風暴時，全年貶幅高達15.77％。9月主要亞幣全面下挫，泰銖重貶5.02％最弱，其次韓元貶2.47％、日圓貶2.28％、印尼盾貶1.87％、星幣貶1.53％、馬來幣貶1.44％、新台幣貶1.28％、菲律賓披索貶0.63％、人民幣貶0.13％。

匯銀主管指出下周要留意連假後變盤，中秋節台北股匯獨休市，周五美國個人消費支出物價指數（PCE）數據將公布，預料下周一將逐步消化國際匯市震盪，新台幣波動可能加大。

「亞幣還是偏弱整理為主」，匯銀主管認為，美日利差擴大令日圓續承壓，周四盤中雖回升至149.32日圓，但依然接近150日圓，市場普遍認為將迫使日本政府再次進場干預。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 高股息4大天王外資全買了 連5買00929逾5萬張

  2. ASML明年EUV砍單3成 郭明錤預警：半導體1大事快發生

  3. 存股不如存債！債券ETF殖利率6％ 專家4點教戰

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。