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2千億員工持股信託 護盤新活水

金管會助攻！開放非上市櫃員工用信託資金購買集團內任一上市櫃股票

金管會開放非上市櫃員工用信託資金購買集團內任一上市櫃股票，讓員工持股信託更彈性，有助員工持股信託成長。圖／本報資料照片
金管會開放非上市櫃員工用信託資金購買集團內任一上市櫃股票，讓員工持股信託更彈性，有助員工持股信託成長。圖／本報資料照片

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「員工持股信託、員工福儲信託」規模變化
「員工持股信託、員工福儲信託」規模變化

最忠實的護盤力量，金管會再助攻。銀行局副局長林志吉28日指出，員工持股信託與員工福儲信託規模，6月底已突破2,056億元，金管會函釋開放非上市櫃公司的員工，可將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行的股票，且不必做風險屬性評估及商品適配性評估，大幅簡化流程，有助企業辦理員工相關信託。

員工持股信託多是企業與員工同步提撥資金，購買自家公司股票，即可穩住自家股價，也協助員工多累積退休金；福儲信託則除了自家股票外，還投資國內外基金、其他公司股票。

林志吉表示，信託2.0推動前，即2021年9月底員工持股信託、員工福儲信託的規模只有1,893億元，今年6月底則已上衝2,056億元，較去年同期的1,830億元更成長了12％。

林志吉分析，員工持股或員工福儲信託有3/4來自一般企業。6月底的2,056億元中，有77％、即1,581億元是一般企業的員工信託，23％來自金融業。

最愛做員工持股信託的產業也出爐。據信託公會統計至6月底，員工持股信託有效契約件數以「電子相關產業」占比56.1％最高，傳產占近20％、金融業占約12％、生技醫療產業占6.4％。

金管會這次擴大範圍主要有二，一是開放非上市櫃公司的員工可將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行的股票，讓員工持股信託更彈性，有助員工持股信託成長。二是員工對公司經營風險有相當程度的瞭解，且員工持股信託投資金額已有一定上限，風險有限，放寬免作風險屬性評估及商品適配性評估。

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