外幣保單占比跌破40％ 新低

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美國聯準會（Fed）去年展開升息，至今維持利率高檔，造成台灣外幣保單賣相不佳，前七月美元保單銷售年減近6成，占新契約保費比率降到39.3％，創下金管會有統計以來新低點。由於Fed年底前仍可能升息，預估今年外幣保單占比維持40％上下。

前七月外幣保單新契約保費收入為新台幣1,665.3億元，年減1,299億元或44％，傳統型賣得比投資型好，傳統型前七月銷售1,228億元，相較於去年同期賣近2,000億元，年減764億元或38％，而投資型前七月僅賣出437.3億元，銷售較去年「腰斬」，去年同期賣近1,000億元，年減55％。

外幣保單主要以美元保單銷售為大宗，因Fed今年7月再度升息，且至今維持利率高檔，加上美元強勢，保戶若要以新台幣換匯成本大增，擁有美元的保戶則多轉向高利定存或高利美債，美元保單銷售急凍。

前七月美元保單新契約保費收入為53.2億美元，較去年同期賣近百億美元，年減44億美元或45％，投資型更受到金融市場波動影響，保戶呈觀望態度，前七月僅賣出13.4億美元，年減18億或57％；傳統型賣近40億美元，年減26億或40％。

外幣保單占比持續創低，前七月外幣保單占整體新契約保費的39.3％，較6月的41.6％再下降，也創下金管會有統計以來新低，金管會從2018年起有正式統計，近六年前七月占比新高為2022年的58.1％，上一次前七月占比在40％為2019年的40.09％，預估只要Fed持續維持利率高檔，今年外幣保單占比難如往年在5成之上。

人民幣保單受到大陸經濟衰退影響，前七月新契約保費收入為人民幣0.75億元、年減59％，其中以投資型年減近63％最多，傳統型也年減13％；澳幣保單則因當地景氣回溫，投資人預期澳洲經濟好轉，前七月投資型賣出0.93億澳元，轉為年正成長12％，傳統型續呈衰退48％，澳幣保單前七月賣出1.15億澳元，年減幅度縮小到8％。