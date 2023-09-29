銀行聯防阻詐 7家先試辦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

銀行聯防金融詐騙小隊成立。銀行公會28日開會，拍板先由七家銀行試辦疑涉詐欺境內金融帳戶預警機制，即臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀，可聯手勸阻客戶將資金匯往小組內銀行的警示帳戶，未來將視試辦效果，擴大到所有銀行。

目前銀行間已經啟動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，這次是擴大到境內帳戶，民眾若要匯款到已遭報案的境內金融帳號，銀行作業平台就會跳出警訊，行員將會關懷客戶匯款目的，提醒可能會遭到詐騙，產生類似警示帳戶功能。

銀行業者表示，因為約定轉帳的可轉匯金額較高，近年來詐騙集團多會誘導被害人先到銀行申請約定轉帳、之後再轉帳匯款，約定轉帳成為詐騙集團手法之一，目前必須克服的難處是現在銀行只能看自家的帳戶是否有被警示或報案，無法看到別家銀行的資訊，若客戶臨櫃要綁定他行帳戶是疑似不法帳戶，行員也很難事先預警。

銀行公會決定先由七大銀行試行，初步交換警示或已報警的可疑帳戶資訊，採取不涉及個資的作法，像各銀行都傳送疑似不法的帳戶名單，當中不會有帳戶持有人的個資，且集中在第三方機構，不管是財金中心或銀行公會，第三方機構給予這些帳戶設定一個風險數值，例如有某帳戶大量被其他銀行帳戶所綁定，風險數值就較高。當有客戶臨櫃綁定該帳號時，行員透過系統查詢可看到被綁定帳號的風險數值、是否為警示帳戶或在可疑名單內。

銀行業者表示樂觀其成，希望能趕緊擴及到全體銀行，尤其是客戶數較多的大型銀行，因為防詐只靠少數幾家銀行是很難100％防堵的。