美光財報還行 股價不賞臉

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美光財報及財測

美台超級財報季開出第一槍，記憶體大廠美光27日盤後公布上季（第四季度）財報，營收年減40％、達40.1億美元，年增率連五季下跌，然毛利率由前季-16％回升至-9.1％，虧損收斂。知名半導體分析師陸行之認為，財報「還行」，產業復甦也逐步看到曙光，但美光股價從谷底已回升了四成，此次財報未能讓投資人眼睛一亮，致盤後股價下跌。

美光28日股價早盤開出一度下跌逾5％，之後股價跌幅有所收歛。業者指出，就基本面而言，記憶體產業開始復甦，而且在三星減產效應下，DRAM及NAND Flash同步喊漲，有利業者第四季營運。

美光受惠DRAM及NAND業務受惠出貨增加，致美光上季營收40.1億美元，季增7％。毛利率-9.1％，較前一季改善，但受到產品低價、閒置產能損失等負面影響，美光每股虧損1.07美元，略優於市場預期。

美光給予投資人的下一季度財測，營收為44億美元，優於市場預期的42億美元，毛利率中間值負4％，優於前季的負9.1％，但EPS中間值每股虧損1.07美元，則低於市場預期的每股虧損0.96美元，研判是因為減產，使單位成本上升。

在庫存方面，美光本季庫存期末庫存為84億美元，較上一季略增，庫存天數達170天，較上一季增加2天，預計下一季庫存天數將有所改善。

在產業後市部分，美光指出，各大應用的客戶持續去化庫存，PC和手機市場的大多數客戶，庫存目前處於健康水位；汽車市場部分，大多數客戶的庫存水準，也處於正常；而資料中心部分，客戶庫存也正在改善，預期將在2024年初恢復正常。

整體而言，記憶體市場需求持續增強，訂價將可預期的將逐步推升。隨著市場開始復甦，目前相對低價優勢將逐漸消失，客戶端近期將持續回補庫存，目前預估第四季DRAM產品平均單價（ASP）將季增0～5％，NAND ASP將季增5～10％。

法人認為，NAND Flash近期現貨報價有較大的漲幅，且原廠持續加大減產規模，先前於降價循環採購大量低價庫存的群聯，預期為台廠最大受惠者。

在DRAM部分，產品需求回溫，其中尤其以DDR3漲幅最為明顯，主因是大廠的DDR3產能較少，使市場供不應求，下游端庫存已逐步去化，南亞科DDR3占比約七至八成，預期此一趨勢對該公司有利。