Meta攻AI 廣達、緯穎受惠

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Meta新品上市

臉書母公司Meta全力導入生成式AI版圖，27日召開年度開發者大會（Connect 2023）時宣佈，旗下所有App將加入AI聊天機器人，預料30億名臉書用戶都將擁有類似OpenAI機器人ChatGPT提供的體驗。業者指出，臉書大舉導入生成式AI，明年相關資本支出建置上看千億元，廣達、緯穎、奇鋐及川湖等概念股將受惠。

法人指出，今年AI伺服器產能上看17萬台，一台售價上看新台幣1,000～1,200萬元以上。其中，全球四大CSP（雲端服務供應商）微軟、google、amazon及臉書訂單約在4.5萬、3萬、3萬及2萬台，隨各大廠大舉拉高生成式AI建置，四家CSP大廠明年AI伺服器需求約在10萬、4萬、4萬及4萬台，呈跳躍式成長。

Meta行政總裁執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）召開Meta開發者大會，一如外界所料，除了發布新一代的頭戴式裝置Quest 3及和智能眼鏡新品，更聚焦在該企未來AI藍圖。

Meta 27日宣布上架新的聊天機器人「Meta AI」，將與微軟合作，將Bing搜索彙整到Meta AI聊天機器人中，這代表著用戶能更輕鬆地和AI對話，獲取資訊。

Meta表示，Meta AI已經美國推出測試版。用戶可以通過Meta的社交媒體和聊天服務使用，包括WhatsApp、Messenger和 Instagram。

微軟指出，除了微軟產品組合之外，自己還是一家平台公司，為其他人提供實現其AI雄心所需的工具和服務，因此很高興地宣布，微軟已經開始與Meta合作，將Bing集成到Meta AI的聊天體驗中，從而透過即時搜索訊息來提供更即時、最新的答案。Bing的搜尋擴展到Meta AI以及Meta的一些其他AI應用，可用於在 WhatsApp、Messenger和Instagram中發送消息。

Bing搜索也整合到了OpenAI的ChatGPT中。OpenAI宣布，ChatGPT現在可以瀏覽網頁了，由微軟Bing提供支援，並提供直接來源連結，ChatGPT將不再局限於2021年9月之前的數據。