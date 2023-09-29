Quest 3問世 玉晶光等元宇宙族群沾光

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臉書母公司Meta於開發者大會（Connect 2023）大會中，發表頭戴式VR／MR裝置Quest 3，售價529.99美元，另外亦發布新版雷朋Meta智能眼鏡，售價299美元，10月17日上市。二款商品除了採用高通晶片外，台廠供應鏈中，玉晶光是最大受惠者，主要提供Quest 3 Pancake鏡片和黏合，另外元宇宙概念股宏達電、威盛、揚明光等亦可望受惠。

法人指出，玉晶光取得Quest 3高單價貼合訂單，可以分散過度仰賴手機鏡頭的風險。Quest 3配備2個2P Pancake透鏡，玉晶光跟陸廠舜宇光學各獲得一半訂單，玉晶光除了生產Pancake透鏡外，還負責貼合Pancake透鏡與Mini LED面板，加上相機鏡頭，每個Quest 3對玉晶光營收貢獻超過80美元。

另外，元宇宙概念股重新暖身，包括宏達電、威盛、玉晶光、揚明光、中光電、亞光、聯亞、瑞昱、義隆、驊訊等，有望受惠Quest 3帶來的商機。

Meta表示，Quest 3是Meta第一款在單一裝置整合VR（虛擬實境）與MR（混合實境）產品，可以將虛擬元素疊加在真實環境上的MR體驗。

Quest 3將搭載與高通合作的Snapdragon XR2 Gen 2晶片組，GPU處理效能是Quest 2 Snapdragon XR2晶片組的2倍，用戶能在沉浸式遊戲獲得令人驚豔的清晰細節和流暢的效能表現。

Quest 3使用最新的餅乾鏡片（Pancake），讓機身厚度比Quest 2減少40％。內置螢幕為4K+ Infinite Display顯示螢幕，解析度提高30％。

另外，Quest 3可以連結到龐大的內容資料庫，預計新增100多款全新和改版的遊戲，多數可以整合MR技術，微軟Xbox將在12月正式登陸Meta Quest系列，讓玩家隨時隨地在Quest上以2D巨幕暢玩數百款Xbox優質遊戲。Meta Quest系列還能有醫療、教學等其他領域應用。