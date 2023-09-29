台積電後市 摩通：恐更保守

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台積電3奈米製程營收貢獻

台積電即將在10月19日召開法說會，摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）預言，台積電看待資本支出與半導體產業循環前景，態度恐會變得更加保守，但2025年在3奈米製程強勢助陣下，將是一個好年冬，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價650元。

台積電最近飽受各種消息面侵擾，包括外資下修資本支出預期、蘋果頂規版iPhone新機過熱等問題，加上美元走勢強勁引動資金撤出新興市場，全部都對股價產生壓抑，使得台積電股價下探年中以來區間下緣，9月全月股價下跌4.74％或26元收523元，跌幅大於加權指數的1.69％。

隨台積電預計於10月19日召開法說會，除將公布第三季營運成績單，市場更關注對第四季與2024年展望；摩根大通研判，台積電可能提出2024年上半年復甦偏弱觀點，牽動市場對明年營收年增率共識下修。

摩根大通說明，半導體庫存去化依然偏慢，PC、智慧機、非AI伺服器等多數終端市場缺乏需求復甦動能，會拖累2024年回溫；加上總經前景不明朗，意味明年上半年訂單不會太強勁。此外，非蘋客戶如超微（AMD）、輝達、高通等對3奈米製程量產需求，紛紛推遲到2025年，摩根大通現階段估計台積電明年以美元計價營收年增率為15％，低於市場共識的20％以上。

儘管台積電毛利率還是可以保持在50％之上，然因每股稅後純益（EPS）可能迎來修正，且產業下行循環時間拉長，短線來看，摩根大通預料台積電股價可能持續在區間震盪。

資本支出方面，哈戈谷認為，台積電本波資本支出高峰已過，認為今、明年資本支出各只有300億美元、290億美元。

不過，伴隨資本支出下修，台積電未來幾年握有的自由現金流反而會提高，使現金股利喜迎連年增長，預計台積電現金股利2022～2025年成長18％。外資財務模型顯示，台積電2023、2024、2025年的現金股利分別是11.25元、13.5元與18.25元。

中長期來看，儘管3奈米製程客戶放量進度稍有延遲，但2024年底至2025年有多項來自行動裝置、高效能運算（HPC）客戶的產品將放量，加上台積電未來二年在AI加速器維持百分百市占，2025年營收將會出現年增25％以上大爆發。