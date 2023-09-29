台積電再生水源再＋1

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台積電使用再生水，再添一樁！台積電進駐高雄楠梓產業園區所需用水，經濟部已協同內政部營建署及高雄市政府規劃全量由橋頭及楠梓再生水廠，做為長期用水水源。經濟部水利署28日表示，橋頭再生水廠今年5月已動工，預計2026年可供水每日3萬噸，不會排擠民生及農業灌溉用水。

另楠梓再生水廠招商興辦中，預計2028年起，可陸續供水達每日7萬噸。因再生水主要由污水回收再利用，因而不會排擠民生及農業灌溉用水。

台積電因加入「RE100全球再生能源倡議」，於2030年要百分百使用乾淨能源，在環評階段，即承諾終期製程用水，將全量使用再生水。

台積電進駐高雄楠梓產業園區，已規劃由橋頭及楠梓再生水廠供水，而兩座再生水廠已納入行政院今年8月核定的「公共污水處理廠再生水推動計畫（2021～2026年）」第一次修正計畫加速推動中。因再生水是將使用過的民生污水或放流水回收處理再利用，可做為產業穩定水源。

另台中市水利局也推動「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」，除2021年與中科管理局、中科的友達光電、聯豐精密中科分公司，及亞東工業氣體等公司，簽約供應再生水。執行中的水湳再生水計畫，預計明年完工供水，可供應每日再生水1萬噸。

再生水是家庭污水經過水資源回收中心處裡淨化後的替代水源，台中福田再生水計畫預計2026年完工供水，可供應每日5.8萬噸，未來再加上供應中科擴建二期的每日10萬噸，台中供應再生水量，將成為全國第一。

中科台中園區二期擴建案都市計畫，為避免中科擴建二期計畫用水，影響台中市民生用水，中科管理局已在環評承諾，擴建所增加的用水，未來100％使用再生水。