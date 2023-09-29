裕隆城開幕 打造一日生活圈

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裕隆集團新事業跨大步，旗下第一個商場「YES!LIFE裕隆城」28日正式開幕。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，這是裕隆跨入商場運營的處女秀，更是嶄新的里程碑！除了具有「起家厝」淵源的轉型意義，事實上，隨著誠品喊出挑戰年營收50億元目標，裕隆以保底抽成方式收租，未來每年將坐收逾4億元的租金收入。

裕隆今年70周年，嚴陳莉蓮日前於新店總部揭示全新企業識別嚴陳莉蓮表示，裕隆城的開幕，將是集團邁向「全域移動，未來啟動」經營願景的標誌，未來也將成為集團發展智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體服務場域。

嚴陳莉蓮28日特別搭著納智捷電動車n7試裝車出場，象徵集團在今年70周年的一連串新氣象。

除嚴陳莉蓮、誠品董事長吳旻潔及威秀董事長王超立主持開幕剪綵，包括誠品大股東童子賢、新北市長侯友宜亦到場恭賀，嚴陳莉蓮的一雙兒女也特別到場，共同見證集團起源地從汽車製造基地轉變為新北市最大商場，帶動大新店產業聚落升級與轉型。

裕隆城占地3.3萬坪，除地下一樓至四樓的誠品生活進駐，威秀影城負責六樓商場及七、八樓影城，裕隆則在五樓自行招租。裕隆總經理姚振祥指出，自20日試營運以來，單日最高來客數達8萬人，人均消費約800元，表現優於預期，相信正式開幕後會有更好成績。

嚴陳莉蓮表示，70年前，公公嚴慶齡在裕隆城所在地創建裕隆汽車，自此開創台灣汽車工業的發展。因此，裕隆城可說是裕隆集團的「起家庴」，是裕隆開始造車夢想的發源地，承載著裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，因此充滿感情，對新店鄉親充滿感激。

嚴陳莉蓮說，裕隆城開幕，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑。裕隆城將不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。歷經70年，嚴陳莉蓮表示，裕隆從傳統製造廠發展成現今涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體，共100多家公司的集團企業。過去裕隆新店工廠位址，已經發展成具永續發展理念的宜居生活圈，包含裕隆集團總部大樓與研發核心、MaaS汽車事業服務等重點事業體皆設立在此。

此外，嚴陳莉蓮表示，五樓集結集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，及Carnival嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，也彰顯集團全面布局，並實現食衣住行育樂一日生活圈的企圖心。