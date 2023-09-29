起家厝成功轉型 完成嚴凱泰未竟之業

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

若從整地開始算起，籌備時間長達10年的裕隆城，終於在28日正式開幕，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮特別搭著納智捷（LUXGEN）n7試裝車出場，儘管嘴巴上不願提起，但眾所皆知，這不僅是裕隆集團兩件大事，更是已故前執行長嚴凱泰兩大遺願，28日伴隨著千顆氣球升空，似也是嚴陳莉蓮在對先夫訴說「我已幫你圓夢！」

新店裕隆城的所在地，正是裕隆集團的發源地，嚴陳莉蓮28日難掩激動的說，「這是阮欸『起家厝』，70年前，我的公公嚴創辦人（嚴慶齡）在這片土地上創建裕隆汽車，自此開啟台灣汽車工業的發展。這裡是裕隆開始造車夢想的發源地，我對這片土地充滿感情。」

嚴陳莉蓮說，看著裕隆城從平地一路發展到現在的樣貌，很感動，「那感覺是完全不同的，想到都會想要流眼淚，所以心情很激動！」因此此次開幕典禮，裕隆集團也是承襲創辦人嚴慶齡當年在新店工廠辦喜事宴請的傳統，邀請所有好朋友到裕隆的起家厝，一起熱鬧慶祝開幕。

也因此，嚴陳莉蓮28日特別帶著一雙兒女Michelle與John出席裕隆城開幕，就像是8月裕隆於三義舉辦廠慶，還原當年裕隆總裁吳舜文與嚴凱泰共同迎接飛羚101下線場景，皆是象徵著傳承意義。事實上，裕隆城在自行招商營運的五樓設置機械大廳作為展演場地，伴隨開幕的第一個展覽就是講述集團故事的「裕隆70人車生活特展」，並於現場展出沙畫藝術家方浪浪創作裕隆創辦人嚴慶齡和妻子吳舜文、兒子嚴凱泰與妻子陳莉蓮的故事，創作名稱即為「傳承」。