買氣夯 和泰看好車市飆18年最熱

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近年國內車市領牌概況

國人購車慾望擋不住，在各項經濟數據下滑、景氣預測不佳之際，國內新車銷售市場宛如平行時空，逆勢挺進，今年前八月新車總銷逾31萬輛、年增13.4％，創下近18年同期新高紀錄，車市龍頭和泰汽車更是二度上修今年全年車市規模預估至47萬輛，將改寫自2006年來的18年新高紀錄。

和泰車總經理蘇純興28日出席自家新款國產小休旅車Yaris Cross發表會時表示，由於各廠新車銷量優於預期，樂觀第四季買氣續熱下，因此二度上修今年車市看法，從年中第一次上修的46萬輛，再增至47萬輛。

蘇純興分析，汰舊換新補助政策支撐下，再加上去年供應鏈導致的車荒窘境解除，讓今年車市穩步成長。隨著年底前各廠牌陸續推戰略新車，銷售表現優於預期，以9月總市場估逾3.6萬輛計，年率（以該月銷量推估全年市場規模）甚至可達50萬輛，因此再度上修全年車市估值至47萬輛。

和泰車自家銷量部分，蘇純興表示，旗下TOYOTA及LEXUS雙品牌今年將分別銷售13萬及3萬輛，合計16萬輛，儘管受到產能及進口車交車限制，但仍將創歷年新高。由於目前在手訂單仍逾2萬輛，蘇純興對明年車市也不會太悲觀，但認為應會較今年的47萬輛些微下滑。

和泰車新推出的Yaris Cross，瞄準國內銷售成長最快的小型休旅車市場，蘇純興表示，Yaris Cross具有內部空間大、低油耗（平均每公升17.5公里）、高規安配（標配Toyota Safety Sense及六氣囊等）等三大產品優勢，加上71萬至82萬元的高CP值定價，結合政府汰舊換新補助後，最低入手價降至66萬元起，價格相當具有競爭力，因此訂出年銷2萬輛的高目標，可望成為和泰車下一輛「銷售神車」。事實上，Yaris Cross自8月下旬開放預售後，已經接獲超過2,000張訂單。

蘇純興表示，在Yaris Cross上市後，和泰車在台休旅車產品線也更趨於完整，也將有助於品牌在台銷售市占穩定成長。他認為，休旅車已是國內車市主流，前八月休旅車銷售占比已經突破50％，隨各品牌年底前加大導入休旅車款力道，預估明年休旅車市占率將進一步突破60％。