連兩個月景氣低迷 8月製造業續亮黃藍燈

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盼不到整體製造業的傳統旺季，產業鏈庫存調整時間較預期更長，台經院28日公布8月製造業景氣燈號，呈現連續兩個月代表景氣低迷的黃藍燈，包括製造業調庫存、終端需求疲軟都是主因。另外，台經院也示警，物價仍有上漲的可能，應持續留意高利率帶來的衝擊。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業的景氣溫度，第三季有較第二季改善。就8月各主要組成項目觀察，有2個項目分數減少、3項增加，經營環境面減少幅度最多、成本面減少次之；增加的售價面、需求面及原物料投入面，都只是些微增加，反映出景氣持續呈現低迷。

台經院分析，終端市場需求持續疲軟，拉貨力道不如以往，造成製造業產業鏈庫存調整時間比預期來的長，是製造業景氣續呈低迷的最大源頭，也因此抵銷部份旺季效應。

其中，電子零組件業最為典型。台經院指出，電子終端市場需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產表現，令電子零組件生產、出口與電子產品外銷訂單表現仍呈雙位數衰退，致電子零組件業景氣燈號從7月代表持平的綠燈，在8月轉為代表低迷的黃藍燈。

由於蘋果新機i15自9月陸續上市，台經院也關注中國十一假期前的備貨需求，應可維繫國內製造業生產動能，估測第4季製造業景氣能見度將較上半年表現逐漸轉好。

另外，8月股市受到美國金融情勢與大陸房市問題，令投資人信心動搖，台股價量齊跌，影響財富效應、消費意願轉為更保守，挫低了整體製造業廠商對景氣表現的看法。

值得注意的是，近期國際油價不斷攀升，推升國際原物料價格走高，二次通膨預期心理再起，也讓各國央行對抗通膨增加新的壓力，外界預期高利率環境恐維持更長時間，不利於消費及投資成長。台經院因此強調，未來仍需密切關注後續發展，才能進一步判定第四季是否為景氣揚升的起點。