經部指路 外銷接單動能看兩需求

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經濟部表示，未來外銷接單動能主要在兩大指標，包括高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，另外是國際各品牌消費性電子新品陸續上市，備貨需求逐漸增溫。

經濟部28日公布「當前景氣趨勢概況報告」指出，全球經濟復甦步調遲緩，終端市場需求持續疲軟，產業鏈庫存調整時間延長，但所幸人工智慧等新興應用商機挹注部分外銷量能，再加上科技新品備貨效應，我國8月出口374億美元、年減7.3％，雖為連續12個月負成長，但減幅已見收斂。

經濟部表示，目前全球經濟仍有四大變數，包括全球經濟仍受通膨升息、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素影響，此外產業鍵持續調整庫存也是變數，這些都會影響到外銷接單及出口表現，後續發展需密切關注並審慎因應。

相對的，零售及餐飲業因暑假結束，旅遊採買以及聚餐頻率降溫，預期營業額將較8月減少，但與去年9月相比，受惠於新商場開幕，企業與機關團體的中秋節送禮與聚餐活動回流，加以業者持續推出各種行銷活動以刺激買氣，營業額年增率可望續呈增勢。

此外，經濟部今年4月17日起辦理的「疫後振興專案貸款」，已將經協助6萬5千多家中小企業取得逾5,800億元融資，但因為申請貸款踴躍、貸款利息補貼預算用罄，預計從今年10月起不再提供利息補貼，但仍持續由信保基金提供高成數保證、低利貸款及借新還舊等措施至2025年10月底止。