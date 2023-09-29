供油趨緊 布蘭特進逼100美元

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布蘭特原油期貨走勢

美國原油庫存驟降、跌幅超過預期，加深投資人OPEC＋減產使全球供應吃緊的擔憂，激勵美國原油期價28日大漲至逾一年高點，布蘭特油價亦衝破每桶97美元，步步進逼100美元大關。而國際油價飆漲，也令全球市場對通膨的陰影揮之不去。

繼前一日大漲後，28日國際油價漲勢依舊強勁，布蘭特期油勁揚0.86％或0.83美元至每桶97.38美元。西德州原油則躍升1.05％或0.98美元至每桶94.66美元，此前一度衝破95美元關卡，創去年8月以來首見。

美國能源資訊局（EIA）資料顯示，上周原油庫存減少220萬桶至4.163億桶，庫存縮減情況遠超過市場預期。路透調查分析師看法指出，美國原油估減少32萬桶。

報導指出，北美原油交割據點奧克拉荷馬州的庫欣（Cushing）上周原油庫存減少94.3萬桶，庫存量不到2,200萬桶，創下2022年7月以來的最低水準。

美國原油庫存意外下滑，引發外界對於燃料市場供不應求的擔憂。受此衝擊，美國西德州原油27日收盤暴漲3.6％，創5月初以來最大單日漲幅。

OPEC在9月稍早曾表示，今年第四季全球原油供應短缺將超過每日300萬桶。許多分析師認為，儘管美元走強和高利率的壓力存在，但在美國與中國的原油需求強勁帶動下，油價站上每桶100美元是遲早的事。

8VantEdge資深投資組合經理人葛拉索（Stefano Grasso）表示，「油市已瞭解到，OPEC+今夏宣布的減產措施，已對市場造成深劇影響」，庫存下滑、需求持續增長，短期內油價下跌的希望渺茫。

庫欣的原油庫存量不斷逼近歷史低點，歸因於煉油和出口需求旺盛，這也令市場擔憂該庫存據點剩餘石油的品質，以及是否會跌破運作下限。

另一方面，庫存不斷乾涸也反映沙烏地阿拉伯、俄羅斯減產，已令市場供應迅速緊俏。以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）、俄羅斯等其他盟友組成的OPEC+到今年底前將持續推動每日減產至少130萬桶。產油國集團訂於10月4日開會檢視產量策略。