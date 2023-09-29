減產削翻 沙、俄共多撈逾50億美元

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沙烏地阿拉伯與俄羅斯的減產計畫，成功提振原油價格，令他們近幾個月以來多賺逾50億美元收入。據研究機構Energy Aspects估計，沙國第三季每日石油收入較第二季增加近3,000萬美元，增幅約5.7％，整季算下來多賺26億美元，俄國收入則暴增約28億美元。

國際原油價格近日持續震盪走高，紐約西德州原油28日盤中升破95美元，創下一年多新高，倫敦布蘭特最高漲至97.69美元，分析師普遍預期價格很快便會衝上100美元。

身為產油國聯盟OPEC＋最重要兩大成員國，沙俄削減產量的策略相當冒險，不論從財政或政治角度來看皆是如此。幸好此賭注帶來豐厚回報，油價上漲完全彌補銷售量下滑的損失。

這筆石油收入能夠幫助沙國資助國內昂貴的建設項目，同時持續投資海外以擴大該國影響力。莫斯科當局也能將這筆資金用於支持俄烏戰爭。

部分專家表示，減產策略大獲成功，可能促使OPEC＋考慮進一步限制全球原油供應。瑞士貿易商Trafigura首席經濟學家拉希姆（Saad Rahim）表示：「OPEC+在這方面處於掌控優勢地位，未來可能進一步減產。」

今年9月初，沙國與俄國相繼宣布將每日減產100萬桶與30萬桶的措施延長到年底。據OPEC+估計，這可能令第四季全球原油市場每日的供應缺口達到330萬桶。

實施減產策略的風險眾多，包括石油生產大國市占率可能下滑，而且要是減產無法成功拉抬油價的話，便可能導致收入大減。此外，減產國家也得面臨來自美國的壓力，後者不樂見能源成本高漲，因為這將可能導致通膨復燃。

據Rystad Energy估算，沙國與俄國去年原油生產成本分別為每桶平均9.30美元與12.8美元。石油生產成本低，意味著：大部分石油出口收入能轉化為獲利。

Energy Aspects石油市場分析師卡拉瑞堤（Livia Gallarati）表示：「減產的冒險程度降低。油價將繼續走高，畢竟供應非常吃緊。」