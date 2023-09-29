美政府關門 高盛估機率9成

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美國國會還有三天的時間達成預算協商，避免聯邦政府斷炊，然而美國兩黨在支出和烏克蘭等議題嚴重分歧，高盛預估政府關門的機率高達90％，關門時間最長可能延續三周。

高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）在報告指出，聯邦政府自新財年10月1日起關門的機率升至90％，政府單位部分停擺的時間可能持續二至三周。由於美國兩黨的政治立場根深蒂固，政府部門快速恢復運作的希望十分渺茫。

高盛估計，美國政府關門每持續一周，第四季國內生產毛額（GDP）將可能削去0.2個百分點。

高盛經濟學家指出，10月13日和11月1日為現役軍人的發薪日，政府關門期間的政治壓力將逐漸升溫。此外，政府停擺也會影響機場安檢和邊境巡邏等基本業務運作。

白宮表示，美國政府單位關門期間，部分服務性質的公職人員將繼續工作，但暫時領不到薪水，包括130萬名軍隊現役人員，而部分公務員將休無薪假。哈祖斯表示，讓軍人為國服務但延後發薪，可能不利選票。

除了軍人外，同屬基本業務的逾1.3萬名航空管制員、美國運輸安全管理局（TSA）超過5萬名官員和員工，以及美國聯邦航空總署（FAA）數千名員工，都將延後領薪。

高盛的報告指出，前次2018年至2019年政府斷炊期間，造成政府單位離職和休假員工大增，導致旅行延誤和機場關閉。

政府停擺迫在眉睫，但參眾兩院在政府支出規模、援助烏克蘭和邊境議題仍僵持不下。

參議院推出跨黨派法案，可繼續為政府提供資金至11月17日，不過眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）回絕參院的提案，傾向眾院的版本，主張縮減政府支出規模、採行更嚴格的邊境控管，並刪去援助烏克蘭或災難救濟支出。

高盛表示，兩黨對支出提案歧見過大，即便政府停擺在二、三周後落幕，但未來仍可能再次面臨關門危機。