認房不認貸退燒 銀十蒙陰影

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大陸1年來商品房銷售面積與銷售年增速

大陸「北上廣深」四大一線城市實施「認房不認貸」不到一個月，新政熱度快速消退，看房量已較初期出現「腰斬」，傳統「金九銀十」中的「銀十」恐怕不樂觀。另一方面，近期大陸多地陸續解除限價措施，經濟學家認為，若引發房價大幅下挫，恐危及金融穩定。

為挽救低迷許多的房市，進一步拯救經濟，大陸狂推房市放鬆政策。8月30日，廣州、深圳率先實施「認房不認貸」，降低民眾購房成本後，上海、北京9月1日跟進。但實施時間還不滿一個月，效果已明顯衰退。

北京商報28日報導，根據當地最新房市數據，「認房不認貸」後的近四周時間，北京新房共成交5,117套，單周最高成交2,473套，新政後周均成交與新政前四周對比，上升39.2％。但隨著前期積壓需求的集中釋放，部分項目從一周賣出上百套，當前項目到訪量已腰斬50％，熱度正快速退去。

此外，新政後多個建案趁機開啟的24小時「不打烊」模式也告一段落，不是房企不願繼續，而是沒有那麼多買家半夜看房。北京業界人士表示，「總結9月的表現，明顯的虎頭蛇尾」。

該人士認為，新政落實後的首周帶來極高的成交潮，主要因為前期積壓的觀望需求開始釋放。然而本輪市場熱度主要由改善客群支撐，但改善客群需求的釋放同樣有受限條件，那就是二手房置換的流通。許多意向買家都被卡在「賣一買一」的路上，所以市場熱度沒能維持住。

對於接下來俗稱「銀十」的10月，多位建案負責人均表示不樂觀，一方面是積壓需求的消耗，另一方面是近幾年「十一」假期期間，售房處到訪量並無大幅增長，即便到訪量增加，但最終還是要看「轉換率」，近期專案「轉換率」已經開始走低，10月成交仍有待觀察。

據華爾街日報報導，大陸住建部主管媒體中國房地產報8月底曾發表社論提出，地方決策者取消限價政策，以清理庫存、增加收入後，至少十幾個大陸城市最近在某些情況下鬆綁價格限制。

但報導指出，這可能使大陸的房主面臨房價以更大幅度下跌的風險。澳盛銀行日前發報告稱，若大陸房價進一步大幅下挫，進而引發甩賣，將導致市場進入螺旋式下降，恐危及金融體系穩定。